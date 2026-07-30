Kraj za Varaždin u Europi, Jablonec je slavio golovima iz kobnih prekida

Conference League 30. srp 202618:49 > 20:00 0 komentara
NK Varaždin

Nogometaši Varaždina okončali su svoj nastup u 2. pretkolu Konferencijske lige 0-2 porazom na gostovanju kod češkog Jabloneca. Kako je prva utakmica prije tjedan dana završila 3-2 pobjedom Varaždina, u 3. pretkolo plasirao se Jablonec s ukupnih 4-3.

Jablonec je poveo nespretnim autogolom kapetana Varaždina Roberta Punčeca (29-ag), a na 2-0 povisio je Dušan Pavlović (54).

Kao i prije tjedan dana u Varaždinu, kobni za hrvatskog prvaka bili su prekidi, češki je sastav oba puta poentirao nakon ubačaja sa strane, prvi put iz slobodnog udarca, a drugi put iz kornera. Varaždin je odavao dojam bolje momčadi kada je u pitanju organizacija igre no nedostatak koncentracije kod prekida koštao ga je daljnjeg sudjelovanja u Europi.

Varaždin je odlično otvorio utakmicu i imao dobru priliku nakon samo 70-ak sekundi igre. Tavares je prihvatio loptu na lijevom krilu, ušao u kazneni prostor i povratnom loptom na petercu pronašao Mamića, ali njegov udarac obranio je Hanuš.

Uslijedilo je razdoblje igre u kojem je Varaždin mirno kontrolirao sve pokušaje domaćih, ali u 29. minuti kardinalno je pogriješio Canjuga. Njemu je u bezazlenoj situaciji pred svojim kaznenim prostorom lopta pobjegla s noge pa je morao prekršajem zaustaviti Jawu. Slobodni udarac iskosa je izveo Slama i pogodio gredu, a lopta se potom odbila ravno u glavu Punčeca od koje je završila u mreži.

Taj je gol dao polet Jablonecu koji je u 32. minuti imao veliku šansu, Cedidla je ostavio loptu za udarac Jawi sa 12 metara, ali lopta je završila u bloku, da bi sedam minuta potom Sedlaček pucao glavom tik iznad grede.

U 54. minuti Jablonec je dobio korner kojega je izveo Slama, loptu su propustili svi igrači koji su bili na prvoj vratnici, a iza njihovih leđa utrčao je Pavlović i svladao Silića.

Nakon što je pao u rezultatski zaostatak Varaždin je preuzeo diktiranje tempa utakmice, ali tek je u 72. minuti zaprijetio Hanešu kada je Canjuga pucao s vrha kaznenog prostora no češki je vratar opet bio siguran.

Mogao je u završnici Jablonec i do trećeg gola, ali Sedlaček je u 76. minuti bio neprecizan, dok je pokušaj Čanturišvilija u 83. minuti izbačen s gol-linije. Zadnju šansu za Varaždin imao je Mamut u drugoj minuti sudačke nadoknade, ali njegov udarac s vrha kaznenog prostora prohujao je preko grede.

20:00

90+5'

Poništen je gol Varaždinu u zadnjim sekundama! Sudac je označio zaleđe, a uskoro je odsviran i kraj - Jablonec slavi 2:0 pobjedu i prolaz u 3. pretkolo Konferencijske lige.

19:55

90'

Igrat će se pet minuta sudačke nadoknade. Varaždinci ne odustaju, traje opsada gola Jabloneca: najopasniji udarac uputio je Mamut u 91., ali preko gola.

19:51

85'

Posljednje dvije promjene u momčadi Varaždina: Tavares i Škaričić idu van, a Jurić i Mladenovski ulaze.

19:36

72'

Odlična prilika za Varaždin! Canjuga je projurio po desnoj strani i pucao lijevom nogom, ali najbolji pokušaj gostiju u dosadašnjem dijelu susreta obranio je Hanuš.

19:30

66'

Varaždin je pokušao preko Tavaresa, koji je pokušao svojim prepoznatljivim udarcem iskosa, no pored gola.

19:26

61' Varaždinci protestiraju i traže penal

Varaždinci sada protestiraju i traže penal nakon što je Maglica pao u kaznenom prostoru nakon duela sa Slamom, ali sudac je samo odmahnuo rukom. Nedugo potom upravo je Slama postao prvi zamijenjeni igrač domaćina.

19:23

58'

Šafarić pravi nove promjene: Lesjak i Duvnjak napustili su igru, a ušao je Marina, koji će agresivnošću i trkom ojačati vezni red, te Mamut kao moćno oružje u špici. 

 

19:18

Jablonec poveo 2:0

Sedlaček je prošao po desnoj strani i uputio centaršut na peterac, ali loptu je Lesjak očistio van igre. Sudac je pokazao na korner, što je izazvalo veliku pobunu igrača Varaždina, koji su tvrdili da Lesjak nije posljednji igrao loptom. Ipak, korner je izveden i upravo je iz njega Jablonec golom Pavlovića, koji je pogodio s par metara, došao do 2:0.

19:12

50'

Čanturišvili je sada bio u zaleđu, u prvom opasnijem prodoru Jabloneca u drugom dijelu. 

19:08

Šafarić izvadio Vuka

Šafarić je na poluvremenu napravio jednu zamjenu. Iz igre je izašao Vuk, a ušao Sikošek, koji će na poziciju desnog beka. Maglica će tako igrati na desnom krilu, a Tavares u vrhu napada.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Conference League