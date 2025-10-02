Kovačević prisiljen na jednu promjenu, evo kojih 11 će startati protiv Maccabija!

Podijeli :

Dinamo će večeras od 21 sat u Bačkoj Topoli odmjeriti snage s izraelskim Maccabijem u drugom kolu Europa lige.

Plavi su u prvom kolu slavili 3:1 protiv Fenerbahčea na Maksimiru, a trener Mario Kovačević je potvrdio da u drugom kolu ne može računati na standardnog stopera Sergija Domingueza.

Ozlijeđenog igrača mogu mijenjati Kevin Theophile-Catherine i Niko Galešić, a kako stvari stoje, izgledno je da će na teren 35-godišnji Theophile.

Kovačević je prisiljen napraviti tu promjenu koja će ujedno biti i jedina u odnosu na sastav s kojim je Dinamo srušio Hajduk na Poljudu i Fenerbahče u Zagrebu.

Tako će se na golu još jednom naći Ivan Nevistić, a ostatak obrane će, uz zamjenu, činiti Scott McKenna te Moris Valinčić i Bruno Goda. U sredini terena igrat će Josip Mišić, Dejan Ljubičić i Miha Zajc.

Dion Drena Beljo ponovo starta u vrhu napada, dok će mu podršku s krila pružati Mateo Lisica i Arber Hoxha.