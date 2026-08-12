Kotarski s Kopenhagenom izborio play-off Konferencijske lige

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xGonzalesxPhoto/TobiasxJorgensenx via Guliver Image

Hrvatski reprezentativni vratar Dominik Kotarski nastavlja s Kopehagenom u novoj sezoni nizati dobre rezultate. Nakon prolaska ukrajinske Polissyje Zhytomyr u drugom pretkolu Konferencijske lige te dvije pobjede u domaćem prvenstvu, danski velikan riješio je novu prepreku u trećem najjačem europskom natjecanju. U trećem pretkolu Konferencijske lige Kopenhagen je s ukupnih 8:1 bio bolji od mađarskog Debrecena.

Prije šest dana u Mađarskoj Kopenhagen je golovima GabrielaPereire, Roberta i Andreasa Corneliusa već riješio pitanje prolaska da bi na domaćem terenu porazili Debrecen s 5:1.

Tako su s ukupnih 8:1 Danci izborili play-off Konferencijske lige gdje će igrati protiv pobjednika dvomeča između finskog Inter Turkua i lihtenštajnskog Vaduza. U Finskoj je u prvom susretu slavio Inter s 2:1, a uzvrat je na rasporedu u četvrtak.

Iako se puno priča o odlasku Dominika Kotarskog iz Kopenhagena te čak i neki igrači zazivaju taj potez, hrvatski golman nezamjenjiv je na vratima danskog velikana te je u oba susreta odradio punu minutažu.

Za četiri dana Kopenhagen gostuje kod Randersa te će pokušati nastaviti savršen početak sezone u danskoj Superligi.

Uz ovu utakmicu Kopenhagena i Debrecena odigrale su se još dvije utakmice trećeg pretkola Konferencijske lige. Hapoel Tel Aviv je na gostovanju obranio prednost protiv Katowica te je s 3:2 izborio play-off okršaj s Atalantom Marija Pašalića dok je austrijski Rapid iz Beča s ukupnih 6:1 porazio estonski Paide Linnameeskond. Rapid će za prolazak u ligašku fazu Konferencijske lige igrati protiv poraženog iz dvomeča Benfice i Heartsa. Tamo je portugalska momčad u prvoj utakmici slavila s uvjerljivih 6:1.