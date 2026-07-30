Koliko je Varaždin zaradio nakon ispadanja u 2. pretkolu Konferencijske lige?

Podijeli :

NK Varaždin

Nogometaši Varaždina oprostili su se od ovosezonskog izdanja Konferencijske lige nakon što ih je u uzvratnom dvoboju drugog pretkola svladao češki Jablonec rezultatom 2:0.

Unatoč pobjedi 3:2 u prvoj utakmici na domaćem terenu, Varaždinci su pokleknuli u Češkoj te s ukupnih 4:3 ispali iz natjecanja.

Ipak, nastup u Europi donijet će financijsku injekciju u klupsku blagajnu. Prema UEFA-inom sustavu raspodjele novčanih nagrada za sezonu 2026./2027., Varaždinu pripada fiksni iznos od 175 tisuća eura za odigranu fazu, uz dodatni bonus za ispadanje u drugom pretkolu koji iznosi 350 tisuća eura.

Time će europska zarada Varaždina za ovu sezonu iznositi ukupno 525 tisuća eura.

Da je momčad sa sjevera Hrvatske uspjela preskočiti Jablonec i plasirati se u treće pretkolo, klupska zarada znatno bi porasla. U tom slučaju, uz naknade za odigrana kola i bonus za ispadanje u kasnijoj fazi, Varaždin bi inkasirao ukupno 900 tisuća eura, pa se može reći da ih je poraz u Češkoj stajao dodatnih 375 tisuća eura UEFA-inih nagrada.