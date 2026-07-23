Kek: Za mene je ovo bilo divno jer sam se vratio. Fruk? Volim njegov mentalni sklop

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Igor Kupljenik Sports Press Photo via Guliver

Riječani su pobijedili irski Derry City s 1:0 u prvoj utakmici drugog pretkola Konferencijske lige.

Pogodak za minimalnu prednost postigao je Toni Fruk u 52. minuti. Uzvratna utakmica igra se za tjedan dana u Derryju, s početkom u 19:30 sati.

Trener Rijeke Matjaž Kek iznio je svoje dojmove nakon povratka na Kvarner:

“Prvi cilj nam je bio dobiti ovu utakmicu. Imali smo potpunu kontrolu. Dobro smo odradili što smo zamislili i taj prvi cilj je ispunjen”, poručio je Kek pa pohvalio Fruka:

“On puno znači za ekipu. Volim njegov mentalni sklop i imamo veliko poštovanje prema njemu”, rekao je.

Odgovorio je i što misli o brojim navijačima na Rujevici:

“Nikad nije bilo upitno hoće li navijači stati iza svog kluba. To treba samo zaslužiti voljom i željom. Za mene je ovo bilo divno jer sam se vratio na Rujevicu”, zaključio je trener Rijeke.