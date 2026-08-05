Kek: Neke stvari protiv Rudeša nisu mi se svidjele, a Ilves ima prepoznatljiv gard

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Damir Skomrlj CROPIX via Guliver Images

Nakon uspješnog ulaska u novu sezonu i prolaska Derry Cityja s dvije pobjede nogometaše Rijeke u četvrtak od 20.45 sati očekuje novi europski ispit, u prvom susretu 3. pretkola Konferencijske lige na Rujevici će dočekati finski Ilves, a iskusni trener Matjaž Kek upozorava kako u Europi nema lakih protivnika.

“Svaka europska utakmica u pretkolu nosi svoje zakonitosti i stvari na koje moraš biti spreman, te detalje koji mogu odvesti utakmicu u jednom ili drugom smjeru. Na Rujevici se nešto pita i Rijeku i na nama je se dokažemo”, kaže Kek.

“Ilves je jako uigrana ekipa koja im svoj gard i način igranja. U Europi nema prosječnosti. Rekao sam već u nedjelju nakon Rudeša da mi se neke stvari nisu dopale, Ilves ima iskustvo, znaju se obraniti i izaći u tranziciju. Ima svoj prepoznatljivi gard i morat ćemo biti koncentrirani i odlučni. Mi moramo držati ritam, ovo je Europa i nema više popravka”, rekao je Kek u najavi susreta.

Utakmicu je najavio i veznjak Branko Pavić.

“Očekujemo tešku i zahtjevnu utakmicu, ali vjerujem da uz podršku navijača i uz stopostotan naš angažman Finci nemaju što tražiti na Rujevici. Analizirali smo finski sastav, radi se o dobroj ekipi, svaka ekipa je u ovom dijelu kvalitetan. Fizički su moćni i znamo da će biti teško.”