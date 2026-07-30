Kek nakon slavlja Rijeke: ‘Bit ćemo bolji s vremenom’

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HMBxMedia xHeikoxBecker via Guliver

Rijeka je osigurala plasman u 3. pretkolo UEFA Konferencijske lige pobjedom protiv sjevernoirskog Derry Cityja, a zadovoljstvo nastupom svoje momčadi i prolaskom dalje nije skrivao trener Riječana Matjaž Kek.

Slovenski stručnjak naglasio je kako je njegova momčad opravdala ulogu favorita te pokazala pravi karakter u ključnim trenucima.

Evo koliko je Rijeka zasad uprihodila od europskih nastupa Rijeka je prošla u 3. pretkolo Konferencijske lige, Derry je pao i u Sjevernoj Irskoj!

“Mislim da smo zasluženo prošli. Nismo dobro ušli u utakmicu, možda smo imali malo previše respekta prema njihovom načinu igranja. U pravom trenutku smo dali gol. Volim karakter da se igrači potuku i pokažu kada je potrebno. Primaran cilj bio je pozitivno ući u sezonu. To nam je uspjelo, sad odmah se okrećemo Rudešu i prvenstvu koje je jako bitno”, izjavio je Kek nakon dvoboja.

Strateg Rijeke iskoristio je priliku kako bi uputio zahvalu vjernim navijačima koji su doputovali na daleko europsko gostovanje, istaknuvši važnost njihove podrške u nastavku sezone.

“Meni je Europa gušt, a naročito hrvatsko prvenstvo. Želim samo da Rujevica bude puna u nedjelju. Čestitke igračima danas na pobjedi, oni su to izborili na terenu. Hvala Armadi i svim navijačima koji su doputovali, mislim da su i oni zadovoljni prolaskom. Znamo svi da možemo bolje i da ćemo biti bolji kako vrijeme prolazi sa svakim treningom”, zaključio je Kek.

Nakon odrađenog europskog posla, Riječani se okreću otvaranju nove sezone HNL-a, gdje ih u nedjelju na Rujevici očekuje susret protiv Rudeša.