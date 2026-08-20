Kek detektirao najveći problem u porazu Rijeke

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Damir Skomrlj CROPIX via Guliver Image

Nakon poraza u prvoj utakmici play-offa Konferencijske lige na gostovanju u Herningu, trener Rijeke Matjaž Kek analizirao je susret u kojem je danski Midtjylland iskoristio ponuđene prigode, dok Riječani svoje šanse pred protivničkim vratima nisu pretvorili u pogodak.

U prvom susretu završne runde kvalifikacija za plasman u Konferencijsku ligu Rijeka je na gostovanju u Herningu izgubila od Midtjyllanda sa 0-2 (0-1).

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Domaćin je poveo u 22. minuti golom Cho Gue-Sunga koji je zabio glavom nakon ubačaja Franculina. U 49. minuti je prednost danskog sastava povećao Sofus Johannesen.

Strateg Riječana Matjaž Kek osvrnuo se na ključne trenutke dvoboja i pad koncentracije svoje momčadi:

“Znali smo kako nas teška utakmica očekuje, loše su ovdje prošle i neke bolje ekipe. Šteta za pad koncentracije kod oba gola, a neke situacije koje smo imali i do kojih smo došli kroz igru, treba ih bolje iskoristiti.”

U nastavku se dotaknuo glavnih taktičkih problema na terenu, ali i okrenuo nadolazećim obvezama u domaćem prvenstvu te uzvratu na Rujevici:

“Najveći problem su bili prekidi, imali su valjda jedno 40-50 ubačaja. Nedostaje nam reakcija, jedna dobra odluka pojedinca. Sada moramo sve podrediti utakmici protiv Istri 1961 koja je pokazala da je kvalitetna ekipa, ali kvalitetna mora biti i Rijeka i bit će kvalitetna.”

Uzvrat je 27. kolovoza na Rujevici.