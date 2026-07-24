Kapetanu Jabloneca su za poraz u Varaždinu krive – lopte

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Željko Hajdinjak CROPIX

Varaždin je slavio protiv Jabloneca 3:2, a nakon utakmice kapetan češke momčadi Nemanja Tekijaški ponudio je neobično objašnjenje problema svoje momčadi.

“Mislim da smo do 2:1 imali kontrolu”, rekao je kapetan Jabloneca koji je potom iznenadio izjavom što je njegovu momčad možda koštalo uspješnijeg rezultata na sjeveru Hrvatske.

“Ovdje je lopta malo teža i više je bježala, odnosno klizala”, objasnio je.

Iako je teren opisao kao odličan, Tekijaški vjeruje da će se njegova momčad u poznatim uvjetima u Češkoj pokazati u boljem izdanju.

“Kod kuće ćemo doći na svoje.”

Uzvrat u Češkoj je na rasporedu 30. srpnja od 18 sati.