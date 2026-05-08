Kapetan Strasbourga izjavom dodatno razljutio navijače: ‘Nisam ja igrao, oni su’

Kao da navijači već nisu bili dovoljno bijesni na njega, kapetan Strasbourga Emmanuel Emegha dodatno ih je razljutio nakon eliminacije u polufinalu Konferencijske lige.
Navijači su okrenuli leđa kapetanu onog trenutka kada je dogovorio prijelaz u Chelsea, a nakon ispadanja u polufinalu Konferencijske lige od Rayo Vallecana, došlo je do nove neugodne situacije.
Nakon poraza 0:1, igrači su otišli do tribine s najvatrenijim navijačima kako bi ih pozdravili. Među njima se našao i Emegha, koji je bio odjeven u crno i nosio sunčane naočale. Kapetan nije bio u klupskoj opremi, niti je igrao (kao ni tijekom većeg dijela sezone).
Navijačima se to nimalo nije svidjelo, a on se s njima pokušao upustiti u raspravu. Suigrači su ga nastojali zaustaviti, no on nije odustajao – stao je ispred svih, skinuo sunčane naočale i poručio navijačima:
“Nisam ja igrao – oni su.“
Ova izjava razljutila je i neke od njegovih suigrača, dok je navijače samo dodatno razbjesnila.
