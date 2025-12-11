Kaos u Poljskoj: Zaustavljen bus sa navijačima, tri osobe završile u bolnici

Tri su osobe hospitalizirane nakon napada na španjolske nogometne navijače u istočnoj Poljskoj, objavila je u četvrtak lokalna policija.

Prema policiji, dva su automobila blokirala dva autobusa sa španjolskim navijačima na autocesti u blizini Ostrowa Mazowiecke , na istoku zemlje, između srijede navečer i četvrtka ujutro.

“Tada se iz obližnje šume pojavilo pedesetak ljudi, neki s maskama. Došlo je do sukoba”, objavila je na X-u regionalna policija Mazovia.

“Zahvaljujući dolasku policije, izbjegnuta je eskalacija. Ekipa hitne pomoći pružila je prvu pomoć ozlijeđenima, a tri osobe su prevezene u bolnicu”, dodala je policija, ne navodeći nacionalnosti ozlijeđenih.

Prema poljskim medijima, autobusi su prevozili navijače španjolskog nogometnog kluba Rayo Vallecano, koji su putovali u Bialystok (istok) na utakmicu koja se trebala igrati u četvrtak navečer protiv poljske momčadi Jagiellonia u sklopu Konferencijske lige.

Prema policiji, do sada je uhićeno sedam osoba u vezi s ovim slučajem.

Policija je također navela da je zaplijenila, između ostalog, “balaklave, teleskopske palice, drvene štapove i metalne rezače”.