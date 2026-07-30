Jagušić zabio prvijenac za Panathinaikos!

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Grčki Panathinaikos i mađarski Paks igraju uzvratni susret drugog pretkola Konferencijske lige, a sjajne vijesti stižu za hrvatske ljubitelje nogometa.

Mladi 20-godišnji hrvatski ofenzivni veznjak Adriano Jagušić postigao je svoj prvi službeni pogodak u dresu atenskog velikana.

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Mađarski sastav poveo je u 35. minuti pogotkom Milana Peta, no Panathinaikos je izjednačio u samoj završnici prvog dijela, u 44. minuti, kada je Jagušić preciznim udarcem vratio stvari na početak i postavio rezultat 1:1. Bivši igrač Slaven Belupa iz igre je izašao u 66. minuti, u trenucima kada je njegova momčad ponovno bila u rezultatskom minusu, 1:2.

Utakmica je još u tijeku. Grci su u prvoj utakmici na gostovanju slavili s 2:1 .

Podsjetimo, nakon što je u atenski klub stigao protekle zime iz Slaven Belupa u transferu vrijednom više od pet milijuna eura, Jagušić je u prvom dijelu godine imao skromnu minutažu te ubilježio tek šest nastupa. Međutim, nova sezona donijela je potpunu promjenu statusa. Hrvatski dragulj u obje je utakmice protiv Paksa započeo u početnoj postavi, a sjajnu formu i povjerenje trenera potvrdio je ovim važnim pogotkom na europskoj sceni.