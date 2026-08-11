Jagušić s Panathinaikosom kroz produžetke do playoffa Konferencijske lige

Podijeli :

Yannis Halas via Guliver Images

Nogometaši atenskog Panathinaikosa i norveškog Branna uspjeli su na gostovanjima kod bugarskog CSKA u Sofiji, odnosno kod ciparskog Apollona u Limasolu, u produžetku doći do pobjeda koje su ih odvele u doigravanje za plasman u Konferencijsku ligu.

Panathinaikos je nakon 1-1 u Ateni poveo u 60. minuti golom Levija Garcije, ali je CSKA u 87. minuti izjednačio golom Lashe Dvalija pa je odluka ostavljena za produžetak. Cyriel Dessers je u četvrtoj minuti produžetka postigao gol za plasman Panathinaikosa u zadnji krug kvalifikacija.

Mladi hrvatski reprezentativac Adriano Jagušić je za grčku momčad igrao od 66. minute, a ušao je umjesto strijelca Garcije.

Panathinaikos u doigravanju čeka poraženog iz para 3. pretkola Europske lige Hradec Kralove – Bešiktaš.

Brann je pred svojim navijačima poražen od Apollona (0-1), ali je već u 16. minuti nadokandio zaostatak golom Kristalla Ingasona. Izjednačio je Ivan Ljubić u 86. minuti i činilo se odveo ciparsku momčad u doigravanje. No, Noah Holm je u šestoj minuti sučevog dodatka pogodio za 2-1, čime je Brann izborio produžetak.

Gaetan Weissbeck je već u drugoj minuti produžetka izjednačio na 2-2, ali norveška momčad je tri minute poslije opet povela drugim pogotkom Holma. Kristian Eriksen je u 105. minuti postavio konačnih 4-2.

Brann će za plasman u Konferencijsku ligu igrati protiv poraženog iz dvoboja 3. pretkola Europske lige PAOK – Anderlecht.