UŽIVO Konferencijska liga: U Varaždinu na poluvremenu neodlučeno, Rijeka prva zaprijetila

Danas se igraju prve utakmice drugog pretkola Konferencijske lige u kojem sudjeluju i hrvatski klubovi. Varaždin od 20 sati dočekuje češki Jablonec, dok je Rijeka na Rujevici ugostiti Derry City od 20:45.
RIJEKA - DERRY CITY 0:0
2'
Krenula je i Rijeka u europsku avanturu, a Dantas je u 2. minuti probio linije protivnika i uputio udarac s više od 20 metara.
VARAŽDIN - JABLONEC 1:1
Tepšić ulazi umjesto Durakovića.
VARAŽDIN - JABLONEC 1:1
Jablonec je brzo izjednačio na 1:1. Zorvan je ubacio iz slobodnog udarca, Cedidla osvojio skok, poslije kojeg mu se lopta odbila te ju je zakucao za izjednačenje.
VARAŽDIN - JABLONEC 1:0
Varaždin je poveo iz prve prilike na utakmici. Canjuga je poslao sjajnu loptu u peterac za Tavaresa koji je pobjegao obrani Jabloneca i iz prve pogodio za 1:0.
VARAŽDIN - JABLONEC 0:0
20'
Česi su hrabro krenuli u dvoboj, imaju malo veći posjed, ali i hrvatski sastav je dva puta pokušao. Vidljivo je da će ovo biti kako je i Šafarić najavio izjednačen dvoboj.
VARAŽDIN - JABLONEC 0:0
18
Još jedan žuti za domaći sastav, sada ga je dobio Škaričić
VARAŽDIN - JABLONEC 0:0
6'
Prvi žuti za Latkovića, koji je lovio za dres suparnika
VARAŽDIN - JABLONEC 0:0
1'
Nakon pola sata jakog pljuska počeo je dvoboj u Varaždinu.
Kek odabrao sastav za povratnički dvoboj
RIJEKA: Todorović - Oreč, Majstorović. Barco, Devetak - Pavić, Dantas, Janković - Gojak, Adu Djei, Fruk.
Stigli sastavi Varaždina i Jabloneca
Varaždin: Silić - Maglica, Punčec, Škaričić, Duraković - Canjuga, Duvnjak - Latković, Mamić, Tavares - Mamut.
Jablonec: Hanuš - Cedidla, Tekijaški, Novak - Čanturašvili, Okeke, Sedlaček, Sobol - Ahl, Jawo, Zorvan.
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