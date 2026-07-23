UŽIVO

UŽIVO Konferencijska liga: U Varaždinu na poluvremenu neodlučeno, Rijeka prva zaprijetila

Conference League 23. srp 202617:40 > 20:52 0 komentara
Foto: NK Varaždin

Danas se igraju prve utakmice drugog pretkola Konferencijske lige u kojem sudjeluju i hrvatski klubovi. Varaždin od 20 sati dočekuje češki Jablonec, dok je Rijeka na Rujevici ugostiti Derry City od 20:45.

20:48

RIJEKA - DERRY CITY 0:0

2'

Krenula je i Rijeka u europsku avanturu, a Dantas je u 2. minuti probio linije protivnika i uputio udarac s više od 20 metara.

20:41

VARAŽDIN - JABLONEC 1:1

37'

Tepšić ulazi umjesto Durakovića.

20:34

VARAŽDIN - JABLONEC 1:1

27' GOL! Cedidla za 1:1

Jablonec je brzo izjednačio na 1:1. Zorvan je ubacio iz slobodnog udarca, Cedidla osvojio skok, poslije kojeg mu se lopta odbila te ju je zakucao za izjednačenje.

20:29

VARAŽDIN - JABLONEC 1:0

 
24' GOL! Tavares za 1:0

Varaždin je poveo iz prve prilike na utakmici. Canjuga je poslao sjajnu loptu u peterac za Tavaresa koji je pobjegao obrani Jabloneca i iz prve pogodio za 1:0.

20:25

VARAŽDIN - JABLONEC 0:0

20'

Česi su hrabro krenuli u dvoboj, imaju malo veći posjed, ali i hrvatski sastav je dva puta pokušao. Vidljivo je da će ovo biti kako je i Šafarić najavio izjednačen dvoboj. 

20:18

VARAŽDIN - JABLONEC 0:0

18

Još jedan žuti za domaći sastav, sada ga je dobio Škaričić

20:10

VARAŽDIN - JABLONEC 0:0

6'

Prvi žuti za Latkovića, koji je lovio za dres suparnika

20:02

VARAŽDIN - JABLONEC 0:0

1' 

Nakon pola sata jakog pljuska počeo je dvoboj u Varaždinu. 

19:36

Kek odabrao sastav za povratnički dvoboj

 

RIJEKA: Todorović - Oreč, Majstorović. Barco, Devetak - Pavić, Dantas, Janković - Gojak, Adu Djei, Fruk.

18:51

Stigli sastavi Varaždina i Jabloneca

 

Varaždin: Silić - Maglica, Punčec, Škaričić, Duraković - Canjuga, Duvnjak - Latković, Mamić, Tavares - Mamut.

Jablonec: Hanuš - Cedidla, Tekijaški, Novak - Čanturašvili, Okeke, Sedlaček, Sobol - Ahl, Jawo, Zorvan.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Conference League