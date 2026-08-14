Hrvatska je pobjedom Hajduka i remijem Rijeke skočila u birano europsko društvo

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Foto: hajduk.hr / Robert Matić

U četvrtak su hrvatski klubovi Hajduk i Rijeka izborili svoje mjesto u play-offu Konferencijske lige čime će Hrvatska prvi put nakon devet godina imati barem tri predstavnika u play-offu europskih natjecanja. No, osim toga, Hrvatska je ovim prolascima napravila još jedan veliki uspjeh.

Naime, pobjeda Hajduka nad Žalgirisom (4:0) i remi Rijeke u Finskoj protiv Ilvesa (1:1) gurnuli su Hrvatsku na deveto mjesto godišnje liste koeficijenata. To je ujedno i skok od dvije pozicije od posljednjeg osvježavanja UEFA-ine tablice koeficijenata.

🇵🇹 Portugal overtakes 🇩🇪🇮🇹 and climbs to 2nd place in seasonal country ranking! 🇭🇷 Croatia and 🇫🇮 Finland enter Top 10. 🇨🇭 Switzerland climbed 9 spots in one day! Top 2 countries will get an extra 🔵 UCL team next season. pic.twitter.com/cdmdy2jXnj — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 13, 2026

Hrvatska je nastupima Dinama, Hajduka, Rijeke i Varaždina u ovogodišnjim natjecanjima skupila 3.000 bodova čime se smjestila na deveto mjesto.

Podsjećamo, jednogodišnja lista koeficijenata donosi i dodatno mjesto u Ligi prvaka. Ta čast na kraju sezone pripast će prvoplasiranom i drugoplasiranom savezu na kraju sezone. Na vrhu su trenutačno Španjolska (3.750) i Portugal (3.600).

Na ovoj ljestvici inače u prva dva mjesta budu najbolji savezi pa je teško za očekivati da će hrvatski predstavnici uspjeti parirati ligama petice.

Što se tiče one standardne ljestvice koeficijenata, tamo se Hrvatska nalazi na 21. mjestu i opasno prijeti Škotskoj na 20. poziciji, no Škoti imaju svih pet predstavnika još uvijek u igri (četiri kluba u play-offu Konferencijske lige).