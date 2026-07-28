Hrvat tragičar u bugarsko-slovačkom susretu u Konferencijskoj ligi

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U utorak navečer odigrana je uzvratna utakmica drugog pretkola Konferencijske lige između CSKA 1948 Sofije i Spartaka iz Trnave. Nakon 210 minuta dvomeča nije bilo golova te se otišlo u raspucavanje penala gdje je bolja bila bugarska momčad s 5:4.

Jedini igrač koji je promašio kazneni udarac bio je hrvatski veznjak Marin Laušić koji je ove godine u slovački klub stigao iz latvijske Liepaje.

On je u ovom dvomeču odigrao punu minutažu, a u raspucavanju je odgovornost preuzeo u trećoj seriji te nije bio uspješan s bijele točke.

Tako je njegov Spartak ispao iz Konferencijske lige dok je bugarska CSKA 1948 Sofia prošla u treće pretkolo gdje će igrati protiv pobjednika dvomeča između Panathinaikosa i Paksa. Tamo je u prvoj utakmici Panathinaikos slavio s 2:1.

Laušić je u Hrvatskoj igrao u Hajduku, Solinu i Slaven Belupu, a prije odlaska u Spartak igrao je još u Mariboru i Liepaji.