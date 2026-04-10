Hajduk nakon 16 godina u europskim skupinama? Ovo su mogući protivnici

Sve ovisi o finalu Kupa Hrvatske između Dinama i Rijeke. Ako Dinamo osvoji trofej, Hajduku bi se kao drugoplasiranoj momčadi SuperSport HNL-a otvorila mogućnost igranja u kvalifikacijama za Europsku ligu, uz “sigurnosnu mrežu” koja bi u slučaju ispadanja značila nastavak natjecanja u Konferencijskoj ligi.

To bi bio povratak Hajduka u skupine europskog natjecanja prvi put nakon 2010. godine, kada su igrali Europsku ligu protiv Zenita, Anderlechta i AEK-a.

Prema projekcijama, Hajduk bi bio smješten u peti jakosni šešir, što bi značilo zahtjevne protivnike u potencijalnoj grupnoj fazi Konferencijske lige, koja se igra u ligaškom formatu sa šest utakmica protiv različitih rivala.

🚨 2026/27 Conference League – Projected Pots. 🆕 🇩🇰 FC Copenhagen in Pot 1

🆕 🇳🇱 Ajax in Pot 1

🆕 🇪🇸 Getafe in Pot 3

🆕 🇭🇷 Hajduk Split in Pot 5

🆕 🇩🇰 Nordsjælland in Pot 5 📊 Complete qualifying projections, % chances, and seedings at our Page (link in bio). pic.twitter.com/rINkrkvJf7 — Football Rankings (@FootRankings) April 10, 2026

Nakon grupne faze, natjecanje nastavlja 24 momčadi, pri čemu osam ide izravno u osminu finala, a ostali razigravaju za prolazak dalje.

Sve oči sada su uprte u finale Kupa, koje bi moglo otvoriti put Hajduku prema povratku velikih europskih utakmica na Poljud.