Hajduk i Rijeka saznali potencijalne protivnike u playoffu KL, prijete im velikani

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Luka Kolanovic via Guliver Image

Uefa je uoči ždrijeba playoffa Konferencijske lige odredila moguće suparnike hrvatskih klubova.

I Hajduk i Rijeka u playoffu bi trebali imati status nenositelja. To bi značilo da prođu li litavski Žalgiris i finski Ilves, hrvatski predstavnici će vjerojatno imati težak zadatak.

Na strani nositelja nalaze se europski velikani kao što su Atalanta, Monaco, Ajax, Braga, Brighton ili Freiburg.

Od ‘prolaznih’ protivnika nameće se par Salzburg – Pafos, Rapid Beč te Panathinaikos. Hajduk ili Rijeka mogli bi igrati i protiv Partizana, ako srpski klub prođe kazahstanaski Tobol.