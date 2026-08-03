Hajduk i Rijeka doznali protivnike u play-offu Konferencijske lige, čeka ih težak posao!

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AP Photo/Thanassis Stavrakis via Guliver

Hajduk i Rijeka nakon današnjeg ždrijeba doznali su svoje protivnike ako se plasiraju u play-off Konferencijske lige.

ijeka će igrati protiv pobjednika dvoboja irskog Bohemiansa i danskog Midtjyllanda, a Hajduk protiv pobjednika dvoboja poljskog Rakowa i švedskog Hammarbyja.

No najprije obje hrvatske momčadi moraju odraditi posao u trećem pretkolu. Rijeka igra dvije utakmice protiv finskog Ives Tamperea, a Hajduk protiv litavskog Žalgirisa.

Utakmice play-offa Konferencijske lige se igraju 20. i 27. kolovoza.