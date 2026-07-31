Hajduk i Pafos mogli bi ponovno igrati ove sezone, evo što se za to treba dogoditi

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HNK Hajduk Split

Nogometaši Hajduka ostali su bez plasmana u treće kolo kvalifikacija za Europsku ligu, nakon što su poraženi u produžetku 4:0 od ciparskg Pafosa u uzvratnom dvoboju pa će svoj europski put u ovoj sezoni nastaviti u trećem kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Portugalac Goncalo Rodriguez Guga je u 40. minuti postigao prvi pogodak za Pafos, a golom Davida Goldara u prvoj minuti dodatka osnovnog dijela utakmice ciparska momčad je izborila produžetak. U njemu je Brazilac Gabriel Teixeira Biel u 93. minuti pogodio za 3:0, a konačnih 4:0 je postavio je Joao Correia u 117. minuti.

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Hajduk bi se mogao ponovno susresti upravo s Pafosom, ovoga puta u doigravanju za plasman u skupinu Konferencijske lige.

Tako svake godine viđamo nekoliko istih parova, kao što je to prošle godine bio dvomeč irskog Shelbournea i sjevernoirskog Linfielda. Oni su se prvi put sreli u Ligi prvaka da bi kasnije igrali i u Konferencijskoj ligi, a oba puta slavio je Shelbourne.

Ista situacija može zadesiti Hajduk i Pafos.

Hajduk i Žalgiris nalaze se među nenositeljima, dok su među nositeljima Pafos i Salzburg. Poraženi iz tog dvoboja nastavit će europsku sezonu u Konferencijskoj ligi. Budući da se prethodni susret Hajduka i Pafosa igrao u Europskoj ligi, nema prepreke da ih ždrijeb ponovno spoji u drugom natjecanju.

Ždrijeb za playoff Konferencijske lige na rasporedu je u ponedjeljak u 14 sati, prije odigravanja trećih kola kvalifikacija.