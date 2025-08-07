HAJDUK – DINAMO CITY (21:00) Hajduk protiv suparnika koji ‘zvuči’ opasno, hoće li debitirati Rebić?

Nogometaši Hajduka u četvrtak od 21 sat na Poljudu dočekuju albanski Dinamo City u prvoj utakmici trećeg pretkola Konferencijske lige. Nakon teškog prolaska azerbajdžanske Zire ždrijeb je objektivno pomazio splitske Bijele od kojih se očekuje i proboj u playoff. Dinamo City zvuči gordo i snažno, no Hajduk je velik favorit, pogotovo na domaćem travnjaku. Tekstualni prijenos možete pratiti na Sport Klubu.
18:24
Očekuje se pun stadion
Nije nikakvo iznenađenje što će stadion u Poljudu i ovom prigodom biti ispunjen gotovo do posljednjeg mjesta.
18:21
Dinamo na Poljudu
Novi četvrtak znači i novi europski nastup Hajduka. Splićani su drugi put u tjedan dana domaćini, nakon tijesnog prolaska azerbajdžanske Zire u produžetku. Ovaj je put suparnik Dinamo City, koji iako zvuči opasno, nije ni zagrebački Dinamo a ni Manchester City. Unatoč tome, jasno je da Hajduk ne smije nikog podcijeniti, ali isto tako mora biti svjestan da ima povoljan put do playoffa Konferencijske lige. Utakmica počinje u 21 sat.
