HAJDUK – DINAMO CITY (21:00) Hajduk protiv suparnika koji ‘zvuči’ opasno, hoće li debitirati Rebić?

Novi četvrtak znači i novi europski nastup Hajduka. Splićani su drugi put u tjedan dana domaćini, nakon tijesnog prolaska azerbajdžanske Zire u produžetku. Ovaj je put suparnik Dinamo City, koji iako zvuči opasno, nije ni zagrebački Dinamo a ni Manchester City. Unatoč tome, jasno je da Hajduk ne smije nikog podcijeniti, ali isto tako mora biti svjestan da ima povoljan put do playoffa Konferencijske lige. Utakmica počinje u 21 sat.