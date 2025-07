Garcia: Možemo ispasti – to je nogomet, ali idemo napadački po pobjedu

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

Momčad Gonzala Garcije remizirala je 1:1 u Azerbajdžanu protiv Zire prošlog tjedna, a u četvrtak od 21 sat ih očekuje uzvrat na Poljudu u drugom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Trener Gonzalo Garcia je najavio susret na konferenciji za medije. Najprije se osvrnuo na izjavu da nije tragedija ako Hajduk ispadne, pa nastavio o taktici.

“To se može dogoditi kad igrate, možete se sjajno pripremiti, a onda ispadnete. To je nogomet. Ne znam hoćemo li proći, mi radimo naporno i u stanju smo da idemo na teren i idemo pobijediti. Igramo protiv dobre momčadi. Pokušat ćemo odmah napasti, držati loptu i bili što ofenzivniji, stajati visoko, plan će biti isti kao i uvijek. Ne kalkuliram u pripremi, već idemo na pobjedu.

Možda ćemo nešto promijeniti, ali bitno je da smo spremni, igrat ćemo napadački i pokušati pobijediti. Možda nećemo uspjeti izgraditi igru u nekoliko dodavanja, ali ćemo se potruditi pobijediti. Uvijek imamo istu ideju, želimo biti agresivni, opasni i dominantni. Možda ćemo nešto i mijenjati, ali tko god istrči dat će sve od sebe za pobjedu.”

Komentirao je i ozljedu Skelina te stanje ostalih igrača na treninzima:

Igrači rade naporno i zadovoljan sam. Stvarno dobro rade, nekad čak i riskiraju kad rade previše. Sretan sam s time kako rade. Ipak, trening i utakmica nisu isto. Imamo dobre momente tijekom utakmice, ali to se mora ponavljati i produžiti.”

Na terenu se očekuje i mladi igrač Hajduka Branimir Mlačić.

“Normalno je da će biti nervozan, to nije ništa čudno, ima 18 godina. U početku će biti tako, a nadam se da će kasnije ući u ritam. On je mladi igrač koji će imati dobru karijeru. Sutra mora napraviti korak naprijed, to je život nogometaša”, objašnjava Garcia.