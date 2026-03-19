Evo s kojim sastavom bi Rijeka trebala istrčati u Strasbourgu

Aktualni hrvatski prvak Rijeka ostao je jedini domaći predstavnik u europskim natjecanjima. Momčad koju vodi Victor Sanchez večeras u 21 sat gostuje u Francuskoj, gdje će protiv Strasbourga igrati uzvrat osmine finala Konferencijske lige. U prvom susretu na Rujevici francuski je sastav slavio s 2:1, pa će Rijeka tražiti preokret i pokušati iznenaditi favoriziranog protivnika kako bi izborila plasman u četvrtfinale.

Riječani su u Strasbourg stigli uz manje poteškoće na putu jer zbog problema nisu mogli poletjeti s Krka, već su morali krenuti iz Zagreba. Za razliku od lošeg vremena na Kvarneru, u Francuskoj ih je dočekalo sunčano vrijeme s temperaturama oko 15 stupnjeva, a slični uvjeti, uz nešto jači vjetar i svježiji zrak, očekuju se i tijekom utakmice.

Trener Sanchez u najavi za klupsku stranicu nije skrivao vjeru u svoju momčad unatoč zahtjevnom zadatku. “Uzvrat pripremamo s čvrstom vjerom da imamo šanse za prolaz protiv ovog suparnika. Budimo jasni, svjesni smo da je pred nama golem izazov.

Igramo protiv velike momčadi s golemim proračunom i iznimno kvalitetnim pojedincima. U prvoj su utakmici pokazali koliko su opasni i najmanju priliku koju im dopustite, oni znaju iskoristiti”, rekao je Sanchez.

Kako prenosi Index, očekuje se da bi početni sastav Rijeke u Francuskoj mogao izgledati ovako:

Zlomislić – Husić, Radeljić, Devetak – Oreč, Ndockyt, Dantas, Lasickas – Fruk, Gojak – Adu-Adjei