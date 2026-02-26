Evo s kime Rijeka može igrati u 1/8 finala Konferencijske lige

Podijeli :

xxDamirxSkomrljx via Guliver

Rijeka je u osmini finala Konferencijske lige! Hrvatski prvak u play-offu je s ukupnih 4:1 izbacio ciparsku Omoniju.

Rijeka je samim plasmanom u skupinu Konferencijske lige zaradila 4,075 milijuna eura nagrada od UEFA-e, a rezultatima u ligaškom dijelu i prolaskom u play-off zaradila je dodatnih 1,3 milijuna eura.

Definitivno će financijski kolac nakon Omonije biti još slađi, jer prolazak nad Cipranima im je donio 800 tisuća eura. Četvrtfinale donosi još 1,3 milijun, polufinale dva i pol milijuna, finale četiri milijuna, a titula sedam milijuna eura.

