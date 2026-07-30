Evo s kim Hajduk igra u trećem pretkolu Konferencijske lige

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Tom Dubravec CROPIX via Guliver Image

Hajduk Split je u četvrtak navečer odigrao svoju uzvratnu utakmicu drugog pretkola Europske lige. Bijeli su prednost od 2:0, koju su stekli na Poljudu, prosuli na Cipru protiv Pafosa te su umjesto u treće pretkolo Europske lige preselili u treće pretkolo Konferencijske lige.

Prije 10 dana je u Nyonu održan ždrijeb trećeg pretkola svih europskih natjecanja. Za Hajduk su bila bitna dva ždrijeba jer se natjecao u Europskoj ligi gdje i uz ispadanje nastavlja europski put u Konferencijskoj ligi.

Na prvom ždrijebu su ga kuglice u trećem pretkolu Europske lige spojile s austrijskim Salzburgom da bi nekoliko sati kasnije Hajduk saznao i potencijalnog protivnika u Konferencijskoj ligi. Kuglice su ga tamo spojile s pobjednikom dvomeča između litavskog Žalgirisa i gruzijskog Dinamo Tbilisija gdje je na kraju bolja bila litavska momčad. Žalgiris je nadoknadio poraz od 3:0 iz prve utakmice te je s uvjerljivih 7:2 izborio treće pretkolo Konferencijske lige.

Kako je Hajduk protiv Pafosa izgubio s ukupnih 4:2, postalo je jasno kako će sljedećeg četvrtka igrati protiv Žalgirisa u Konferencijskog ligi.

Prva utakmica igra se u Litvi šestog kolovoza, a uzvrat je na rasporedu 13. kolovoza na Poljudu.