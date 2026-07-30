Evo koliko je Rijeka zasad uprihodila od europskih nastupa

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xLukaxKolanovicx via Guliver Image

Rijeka je izborila plasman u treće pretkolo Konferencijske lige nakon što je s ukupnih 2:0 eliminirala sjevernoirski Derry City. Nakon pobjede 1:0 u prvoj utakmici, momčad Matjaža Keka slavila je istim rezultatom i u uzvratu u Derryju, a jedini pogodak postigao je Daniel Adu-Adjei u 14. minuti. Sljedeći suparnik riječkog sastava bit će finski Ilves.

Prolaskom u treće pretkolo Rijeka je osigurala dodatnih 350 tisuća eura nagrade. UEFA za svaki odigrani krug kvalifikacija Konferencijske lige isplaćuje po 175 tisuća eura, dok plasman u grupnu fazu donosi čak 3,27 milijuna eura. Za ulazak među sudionike glavnog dijela natjecanja Riječani će morati preskočiti još dvije prepreke.

Rijeka saznala protivnika u trećem pretkolu Konferencijske lige Rijeka je prošla u 3. pretkolo Konferencijske lige, Derry je pao i u Sjevernoj Irskoj!

Poznato je i ime protivnika u trećem pretkolu. Rijeka će igrati protiv Ilvesa iz Tamperea, koji je do prolaska stigao nakon velike drame protiv islandskog Stjarnana. Finski predstavnik pobijedio je 2:1 nakon produžetaka, a zatim bio uspješniji u raspucavanju jedanaesteraca rezultatom 5:4.

Budući da je Stjarnan u prvoj utakmici slavio 1:0, ukupni rezultat nakon dvije utakmice i produžetaka bio je 2:2, pa je odluka pala tek s bijele točke.

Prvi susret Rijeke i Ilvesa igrat će se šestog kolovoza na Rujevici, dok je uzvrat zakazan za 13. kolovoza u Tampereu.