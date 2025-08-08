Evo kolike se šanse daju Hajduku za prolazak u play-off Konferencijske lige

Podijeli :

Tom Dubravec CROPIX via Guliver

Hajduk je pobijedio 2:1 Dinamo City na Poljudu, ali prije uzvrata u Tirani opreza nikad dosta.

Za Bijele su zabili Bruno Durdov u 48. i Abdoulie Sanyang Bamba u 63. minuti, a za goste iz Albanije strijelac je bio Dejvi Bregu u 37. minuti. Uzvrat je u četvrtak, 14. kolovoza u Albaniji.

Prođu li Splićani dalje, čekaju ih bolji iz ogleda poljske Jagiellonije i danskog Silkeborga. Poljaci su u prvom susretu na gostovanju slavili 0:1 golom Bernarda Vitala iz 15. minute.

Football Meets Data, stranica koja na X-u okuplja nogometne statističare i analitičare, objavila je da Hajduk ima 88 posto šanse za prolazak u play-off Konferencijske lige.