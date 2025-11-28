Evo kako analitičari vide šanse Dinama i Rijeke za proljeće u Europi

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver Image

Dinamo i Rijeka u četvrtak nisu ostvarili željene rezultate u Europi. Modri su upisal poraz od Lillea s 4:0 dok je aktualni prvak Hrvatske na Rujevici remizirao s ciparskim AEK-om iz Larnace.

Međutim, unatoč tom porazu i remiju, šanse hrvatskih klubova u Europi su i dalje dobre. Dinamo je nakon pet kola ostvario sedam bodova te su sada na 23. mjestu Europa lige.

Opta, britanska sportska analitička kompanija, svako kolo osvježava svoje prognoze za nastavak natjecanja. Predviđaju koja ekipa ima najviše šanse za osvajanje, prolazak u osminu finala, prolazak u šesnaestinu finala i slično.

Tako je njihov takozvani “super kompjuter” Dinamu dao više od 70% (77,19) šanse za prolazu šesnaestinu finala. Ono što je zabrinjavajuće je što za izravan plasman u osminu finala Dinamo ima tek više od 2% šanse (2,59). Do kraja ligaške faze Dinamo ima dva domaća ogleda protiv Real Betisa i FCSB-a te gostujući susret s danskim Midtjyallndom.

Što se tiče Rijeke u Konferencijskoj ligi slična je situacija. Rijeka je trenutačno s pet bodova na 24. mjestu, posljednjem koje vodi u doigravanje. Međutim, “super kompjuter” predvidio im je na kraju ligaške faze 22. mjesto, a za prolaz u šesnaestinu finala Rijeka ima nešto više od 60% (62,31) dok za izravni prolaz u osminu finala ima tek 1,07%.

Do kraja ligaške faze Rijeka će odigrati još dvije utakmice. Sljedeće kolo su domaćin Celju, a onda će u posljednjem kolu u Poljskoj gostovati kod ukrajinskog Šahtara.