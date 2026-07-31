Evo kada Dinamo, Hajduk i Rijeka igraju europske utakmice

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. Photo by Igor Kupljenik/Sports Press Photo.

Hrvatski nogomet u europskim natjecanjima nastavlja s tri predstavnika. Nakon što je Varaždin završio svoj put u Konferencijskoj ligi, u Europi su ostali Dinamo, Rijeka i Hajduk. UEFA je objavila termine njihovih utakmica u trećem pretkolu.

Nogometaši Dinama će u trećem pretkolu kvalifikacija za Ligu prvaka igrati protiv litavskog prvaka Kauno Žalgirisa. Prva utakmica na rasporedu je u utorak, 4. kolovoza, od 20 sati na Maksimiru, dok će se uzvrat igrati 11. kolovoza u Litvi s početkom u 19 sati.

Nakon ispadanja od ciparskog Pafosa u kvalifikacijama za Europsku ligu, Hajduk se seli u treće pretkolo Konferencijske lige. Protivnik Bijelima bit će litavski Žalgiris iz Vilniusa. Prvi susret igra se 6. kolovoza u Litvi s početkom u 19 sati, dok je uzvrat tjedan dana kasnije, 13. kolovoza, na Poljudu od 21 sat.

Rijeka će u trećem pretkolu Konferencijske lige odmjeriti snage s finskim Ilvesom. Momčad Matjaža Keka prvu utakmicu igra na Rujevici 6. kolovoza od 20:45, a uzvrat je na rasporedu 13. kolovoza u Finskoj s početkom u 18 sati.