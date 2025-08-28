Evo kad će Dinamo i Rijeka saznati protivnike u Europi

Podijeli :

Sport Klub

Prvi put će izvlačenje ligaške faze Europa lige i Konferencijske lige biti objedinjeno u jedan događaj koji će se održati u Grimaldi Forumu u Monacu u petak, 29. kolovoza u 13 sati. Tekstualni prijenos ždrijeba moći ćete pratiti na Sport Klubu.

Nakon što je Rijeka osvojila diplu krunu bilo je jasno da će zagrebački Dinamo izravno u Europa ligu. Na korak do istog natjecanja bio je i hrvatski prvak Rijeka, no nakon teškog poraz u Solunu momčad Radomira Đalovića igrat će u Konferencijskoj ligi.

Najprije će se održati ždrijeb Europa lige, a odmah nakon njega i ždrijeb Konferencijske lige, sve u sklopu iste ceremonije.

Nakon što softver završi proces, parovi i raspored domaćih i gostujućih utakmica bit će otkrivani postupno, po jakosnim skupinama, kako bi se zadržala napetost i jasnoća za gledatelje. Klubovi će do kraja ždrijeba znati sve svoje protivnike, dok će službeni kalendar s točnim datumima i vremenima početka utakmica biti objavljen najkasnije u nedjelju, 31. kolovoza.