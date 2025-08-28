Bivši vratar Hajduka šokirao Bešiktaš i izborio Konferencijsku ligu

Podijeli :

xJustPictures.ch MayaxCretegnyx via Guliver

Švicarski Lausanne je u četvrtak navečer izborio povijesni plasman u ligašku fazu Konferencijske lige. U playoffu su bili bolji od favoriziranog Bešiktaša, a ključnu ulogu imao je Karlo Letica, bivši vratar splitskog Hajduka.

Letica je standardna “jedinica” švicarskog kluba, a u dvomeču protiv Turaka skupio je pet obrana te je u drugom susretu svoju mrežu sačuvao netaknutom.

Njegova momčad osigurala je prolaz pogotkom Nathana Butler-Oyedejija. Bivši napadač Arsenala zabio je koncem prvog poluvremena za 1:0, a onda je na startu drugog dijela Bešiktaš dobio crveni karton.

Nakon toga za Turke više nije bilo povratka te je Lausanne s ukupnih 2:1 izborio plasman u Konferencijsku ligu. Ždrijeb za ligašku fazu je 29. kolovoza, a u njemu će se naći i hrvatski prvak Rijeka. Njih je u četvrtak s 5:0 porazio grčki PAOK koji je tako izborio Europsku ligu.