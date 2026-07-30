Bivši trener Hajduka nakon penala ispao od Iraca u Konferencijskoj ligi

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Robert Matić i Miro Gabela / Hajduk.hr

U četvrtak navečer odigrana je uzvratna utakmica drugog pretkola Konferencijske lige između kosovskog FC Ballkanija i irskog Bohemiansa. Irci su u prvom susretu slavili s 2:1 da bi u drugom Ballkani bio bolji s 3:2. To je značilo produžetke, a zatim i penale gdje je bolja bila irska momčad s 5:4.

Već nakon deset minuta je momčad koju vodi Mislav Karoglan, bivši trener Hajduka, povela golom Valentina Serebea da bi Bohemians ipak izjednačio iz penala koji je realizirao Douglas James-Taylor.

Ipak, u 50. minuti je Giovanni zabio za vodstvo Ballkanija na utakmici da bi u 58. minuti Toni Domgjoni zabio za prednost kosovske momčadi u dvomeču.

Tu prednost čuvali su do 88. minute kada je Bohemians golom Patricka Hickeya zabio za 3:2 i ukupnih 4:4 u dvomeču. Nakon toga otišlo se u dodatnih 30 minuta produžetaka. U dodatnom vremenu nije bilo golova što je značilo da se otišlo u raspucavanje jedanaesteraca.

Već u prvoj seriji je za Ballkani promašio Bajram Jashanica i Bohemians je došao do rane prednosti. Ta vratnica koju je pogodio iskusni Kosovar bila je i kobna jer je irska momčad golom Jordana Floresa došla do trećeg pretkola Konferencijske lige gdje će igrati protiv Midtjyllanda.