Bivši hajdukovac iz Žalgirisa za SK: ‘Hajduk je poljuljan, a mi imamo dvije velike prednosti’

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Vojko Basic CROPIX via Guliver

Nakon što su sinoć doživjeli težak poraz (0:4) nakon produžetaka kod Pafosa i s ukupnih 2:4 ispali iz Europske lige, nogometaši Hajduka nastavljaju europski put u 3. pretkolu Konferencijske lige. Tamo ih čeka litavski Žalgiris - momčad za koju nastupaju dvojica bivših igrača splitskog kluba, Marko Capan i Petar Bosančić.

Upravo smo s Petrom Bosančićem razgovarali jutro nakon što je njegov Žalgiris senzacionalnim preokretom u uzvratu (7:2 nakon 0:3 u prvoj utakmici) izbacio Dinamo Tbilisi i izborio okršaje s Bijelima.

Evo kada Dinamo, Hajduk i Rijeka igraju europske utakmice ANKETA / Tko je kriv za ispadanje Hajduka iz Europske lige? Znate li koliko dugo Hajduk nije slavio u gostima u Europi?

Rođeni Splićanin je za prvu momčad Hajduka upisao sedam nastupa, a najveći trag u HNL-u ostavio je igrajući za Istru 1961, čiji je dres od 2018. do 2021. godine nosio 83 puta. Nakon što je stekao bogato iskustvo na domaćim travnjacima, karijera ga je vodila preko ukrajinskog Mariupolja, bugarskog Cherno Mora, Širokog Brijega te latvijske Rige i Aude, sve do Vilniusa gdje je danas jedan od ključnih obrambenih aduta Žalgirisa.

U razgovoru za Sport Klub otkrio je kako u Litvi gledaju na Hajduk i kakva atmosfera vlada u svlačionici nakon čudesnog preokreta, govorio je o emocijama zbog povratka na Poljud te analizirao adute s kojima njegova momčad ulazi u ovaj dvomeč.

Izbacili ste sinoć Dinamo Tbilisi – i to nevjerojatnim preokretom. U prvoj utakmici u Gruziji Žalgiris je izgubio 0:3, a onda ste pred svojim navijačima slavili s čak 7:2. Istovremeno, Hajduk je prokockao 2:0 iz prve utakmice protiv Pafosa i porazom 0:4 nakon produžetaka u Limassolu oprostio se od nastupa u Europskoj ligi. Sada vas čeka međusobni ogled.

“Još se sliježu dojmovi nakon naše pobjede sinoć. Bila je nevjerojatna energija i atmosfera na stadionu, odigrali smo utakmicu za pamćenje, onakvu zbog koje i toliko volimo nogomet. Nismo naravno mogao gledati Hajduk i ne znam kako se odvijala utakmica, ali moram reći da sam zadovoljan što imam priliku igrati na Poljudu i što se vraćam u svoj grad.”

Kakva je percepcija Hajduka u Žalgirisu, jeste li komentirali u svlačionici svog slijedećeg protivnika?

“Nismo, sav je fokus bio na Dinamu i uzvratu. No, svi znaju tko je Hajduk, posebno nakon što je tamo bio Valdas Dambrauskas, kada su u Litvi stekli još bolji dojam o veličini i značenju Hajduka. Ali, i Žalgiris je klub s velikom tradicijom, mogu slobodno reći i najveći, najtrofejniji klub na Baltiku. Igrali smo i grupnu fazu pred par sezona, znamo kako je suprotstaviti se velikim suparnicima. Iako sve respektiramo, nikoga se ne bojimo.”

U kadru Žalgirisa je još jedan bivši hajdukovac, Marko Capan, koji je s Poljuda stigao u siječnju ove godine. U kadru ne postoje istaknute zvijezde, a riječ je o momčadi koja prema Transfermarktu vrijedi 7,5 milijuna eura (naspram Hajdukovih 33,7 mil. eura). Što nam možete reći o svojoj momčadi, kakav stil igre gajite?

“Drugačije je igrati prvenstvo i Europu. U utakmici pred našim navijačima, sigurno ćemo pokušati preuzeti inicijativu. Što se tiče ekipe, imamo miks iskustva i mladosti, domaćih i stranaca. Klub je trenutno u tranziciji, nakon dužeg perioda promijenili su se vlasnici, predsjednik i direktor, što ovdje nije čest slučaj. Za razliku od Hrvatske, u kojoj su promjene normalne, ovdje se ipak daje više vremena za procese i da se sve kvalitetno postavi na noge. Atmosfera je pozitivna, što potvrđuju i rezultati.”

Litavska liga je u punom jeku, vaša momčad je na drugoj poziciji, iza Kauna, koji ima isti broj bodova, ali bolju gol-razliku uz utakmicu manje. Znači li to da Žalgiris u ovom dvomeču možemo očekivati u top formi i s puno više samopouzdanja od Hajduka?

“Da, ovakav raspored igranja je definitivno prednost za litavske momčadi spram većine Europe. Na vrhuncu smo spreme, a Hajduk je tek odradio četiri utakmice, nakon sigurno teških priprema. To nam sigurno ide u prilog. Ali, svjesni smo snage Hajduka i ništa nećemo prepustiti slučaju.”

Koliko će značiti dulji predah s obzirom na to da je odgođena vaša utakmica protiv Kauna za vikend? Zanimljivo, aktualni prvak Litve odgodio je susret kako bi se bolje mogao pripremiti za gostovanje u Maksimiru, na kojem u utorak igra prvu utakmicu 3. pretkola Lige prvaka protiv Dinama.

“Oni su iskoristili mogućnost odgode. U interesu Saveza i države je da bar jedan klub igra ligašku fazu europskih natjecanja. Ovdje je košarka prvi sport, no nogomet se kroz ulaganja u infrastrukturu i bolje rezultate klubova u Europi vidno diže. Što se tiče nas, igramo svaka tri dana i ovaj nam je predah dobro došao, kao i sedam dana za pravu pripremu.”

Vi ste u litavskoj ligi od veljače 2025. Igrali ste i u brojnim drugim ligama – kakvi su vaši dojmovi o kvaliteti, posebnom naspram HNL-a?

“HNL se dosta promijenio od doba kada sam ja bio ondje. Tada je bila velika razlika između klubova koji se bore za ostanak i koji se bore za vrh. Nezgodno je usporediti iz ove perspektive, ali mogu reći da liga nije nimalo laka. Načelno Žalgiris dominira u prvenstvenim utakmicama, protiv nas svi igraju s motivom više. Meni kao stoperu često nije lako jer većina momčadi protiv nas igra na kontre.”

Osim što Žalgiris u ovu utakmicu ulazi u boljoj formi, kao drugu prednost svoje momčadi Bosančić ističe igranje na umjetnoj travi. Nedavno smo se imali prilike uvjeriti koliko problematično može biti igranje na ovakvom terenu, jer je isti Dinamu predstavljao veliki problem na gostovanju kod Thuna (1:1, ukupno 4:3).

“Mi igramo na umjetnoj travi. Sigurno je to sinoć bio jedan od razloga zašto smo toliko bolje igrali protiv Dinama, a to je i potencijalni problem za Hajduk. Mi smo navikli na ovaj teren i sigurno nam se lakše prebaciti na pravu travu nego obrnuto.”

Radujete li se povratku na Poljud?

“Kako ne! Potajno sam se nadao još od prvog pretkola da bi se to moglo dogoditi. Poseban je gušt vratiti se kući, posebno sada kada su mi žena i dvoje djece ondje.”

Otkrio nam je i kako pamti dane provedene na Poljudu, ali i javlja li mu se nada u povratak u hajdučki bijeli dres – ili barem na HNL travnjake.

“Iz ove perspektive, s 30 godina, vidim koliko sam bio mlad. Svjestan sam da je bilo nekih mojih grešaka, ali i da kada sam mogao dobiti priliku – nisam. Karijera je otišla u svojem smjeru, a ni za čime ne žalim. Ostvario sam dječački san igranjem za Hajduk. Svi na ulici kao djeca o tome sanjamo. Na kraju, miran sam sa svime što se dogodilo”, kaže 30-godišnji stoper i dodaje:

“Naravno da bih se volio vratiti, ali ne znam koliko je to realno. U ovom momentu života razmišljam o nekom budućem povratku u HNL – to je ipak povratak kući.”

Koga vidite kao favorita za prolaz? Hajduk je opet u lošem mentalnom stanju nakon ispadanja od Pafosa, Garcia pod novim, sve snažnijim pritiskom, a prije vašeg susreta slijedi im ogled prvog kola HNL-a s Varaždinom.

“Hajduk je sigurno poljuljan. Čeka ih teško gostovanje nakon ovog poraza – znamo kako su zadnjih godina prolazili u Varazdinu… Svjesni smo da je Hajduk, u kakvom god bio stanju, ipak favorit. Ali moram reći da smo i mi iskusna ekipa, s tradicijom, povijesno smo igrali protiv velikih protivnika, koje smo namučili. Imamo maksimalan respekt, ali ne bojimo se. Nitko nam ne radi pritisak, nismo ga imali niti nakon 3:0 poraza od Dinama pa smo odigrali pametno i gol po gol došli do prolaza.”