UEFA, AFC i CONCACAF objavili zajedničko priopćenje protiv Infantina i FIFA-e

Podijeli :

AP Photo/Fernando Calistro via Guliver

UEFA, Azijska nogometna konfederacija (AFC) i CONCACAF u ponedjeljak su objavile zajedničko priopćenje u kojem kritiziraju predsjednika FIFA-e Giannija Infantina zbog njegova postupanja tijekom predložene prodaje udjela u komercijalnim pravima za Svjetsko prvenstvo.

U priopćenju se navodi da je Infantino izigrao povjerenje “obmanom” vezanom uz taj, sada odbačeni, prijedlog te da se “postavio iznad kolektiva”, a tri su konfederacije zatražile potpuno neovisnu istragu o cijelom slučaju.

“Nogomet ne pripada nijednom pojedincu. Vlada tišina ondje gdje bi trebala postojati odgovornost te distanca ondje gdje bi trebala vladati transparentnost. To nisu odlike kakve nogomet zaslužuje kod svog vodstva”, dodaje se u “otvorenom pismu nogometnoj obitelji” kojeg su zajednički potpisale tri konfederacije.

Također su kritizirali hitan sastanak FIFA-e održan prošlog tjedna u Maroku, ističući da je na njemu bio prisutan samo jedan izabrani dužnosnik, te su zatražili neovisnu istragu, u koju FIFA ne bi bila uključena, kako bi se utvrdilo što je dovelo do tog “ozbiljnog propusta u prosuđivanju”. Predsjednica Norveškog nogometnog saveza (NFF) Lise Klaveness, koju neki vide kao potencijalnu kandidatkinju za Infantinovu nasljednicu, u petak je pozvala 56-godišnjeg čelnika da odmah odstupi s dužnosti predsjednika. Klaveness je već dugo glasna kritičarka Infantina. Nakon što je na hitnom sastanku u srijedu ugušio unutarnje nezadovoljstvo, FIFA se ispričala svojim 211 članicama, a Infantino je učvrstio potporu unutar šest konfederacija koje čine to svjetsko krovno nogometno tijelo.

Pismo koje je svjetska organizacija uputila svim svojima članicama (211 nacionalnih saveza) “prikazuje situaciju kao propust u komunikaciji, dok je nogomet zapravo svjedočio pogrešnoj procjeni”, odnosno “temeljnoj povredi povjerenja prema samim institucijama kojima FIFA treba služiti”, ističu UEFA, Concacaf i AFC.

Obraćajući se “nogometnoj obitelji”, koja je duboko podijeljena u tumačenju tog događaja, tri organizacije prvenstveno nastoje otkloniti strahove saveza koji su ostali vjerni Infantinu privučeni financijskom dobiti koju im je on obećao.

“Ovdje nije riječ o novcu. Konfederacije su već pozvale na odgovornu raspodjelu golemih postojećih pričuva FIFA-e kako bi se dodatno potaknula ulaganja u razvoj nacionalnih saveza”, stoji u pismu kojeg potpisuju predsjednici i glavni tajnici tih triju organizacija.Afrička konfederacija CAF u četvrtak je u ime svojih 54 članica objavila priopćenje u kojem podržava Infantina; isto su učinili Meksiko (članica CONCACAF-a) te južnoameričke zemlje Argentina, Paragvaj, Ekvador i Bolivija. U petak, dok je Infantino prisustvovao inauguraciji novog kolumbijskog predsjednika Abelarda De La Esprielle u Caliju, FIFA je oštro napala kritičare svog predsjednika.

Upozorila je na, kako ih je nazvala, “koordinirane i kontinuirane pokušaje” podrivanja Infantina, ističući da se svaki pokušaj osporavanja njegova vodstva mora odvijati u skladu sa statutom i demokratskim procedurama krovne organizacije.

FIFA se također pridružila stajalištima nekoliko tijela koja su podržala Infantina, kao i južnoameričke konfederacije CONMEBOL.

Gotovo 70 od 211 članica FIFA-e javno je izjavilo da će glasati za Infantina, dok je njih desetak povuklo prethodno obećanu podršku ili najavilo da neće glasati za njega.

UEFA, koja prijeti bojkotom svih FIFA turnira zajedno s CONCACAF-om i AFC-om, ističe da ne namjerava “poništiti proširenje natjecanja, nagradni fond Svjetskog prvenstva ili bilo koju drugu kolektivno donesenu odluku”. Ove su odluke donesene zajednički i moraju se podržati.

“Radi se o nečemu temeljnijem: integritetu igre i integritetu onih koji su izabrani da je vode. Kada se povjerenje naruši prijevarom, kada se pojedinac postavi iznad kolektiva koji mu je povjerio autoritet, dužnost služenja nogometnoj obitelji je napuštena”, zaključuju u svom priopćenju UEFA, Concacaf i AFC.