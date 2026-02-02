Udinese potpisao Mlačića pa srušio Romu

Podijeli :

U susretu 23. kola talijanskog nogometnog prvenstva Udinese je pobijedio Romu s 1-0 nanijevši rimskom klubu prvi ligaški poraz u zadnjih pet kola.

Pogodak odluke zabio je Jurgen Ekkelenkamp u 49. minuti.

Službeno: Branimir Mlačić novi je igrač Udinesea

Gosti su u posljednjim trenucima uspjeli zatresti mrežu, no gol Bryana Cristantea je poništen zbog zaleđa Kostasa Tsimikasa.

Momčad iz Udina je ovom pobjedom napredovala za dva mjesta i sada je deveta s 32 boda, dok je Roma na petoj poziciji s 43 boda.

Vodi Inter s 55 bodova ispred Milana s 47 i Napolija s 46 bodova.