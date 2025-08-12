U Varaždinu ogorčeni na Sudačku komisiju: ‘Analiza nije prikazana u izvornom formatu!’

Podijeli :

Varaždin je objavio detaljno priopćenje u kojem oštro kritizira suce i Komisiju nogometnih sudaca HNS-a nakon sudačke analize 2. kola SuperSport HNL-a, u kojem su izgubili 3:1 od Slaven Belupa.

Iz kluba tvrde da je sudac Duje Strukan neopravdano dao crveni karton Antoniju Boršiću već u 21. minuti, a kritizirali su i komunikaciju s VAR sucima Ivanom Bebekom i Antom Čuljkom.

Također, Varaždin smatra da je izjednačujući gol Slaven Belupa postignut iz neregularne situacije, no ta situacija nije provjerena u VAR sobi niti je komentirana u izvještaju Sudačke komisije.

U nastavku prenosimo priopćenje Varaždina:

Nakon što je Komisija nogometnih sudaca Hrvatskog nogometnog saveza službeno objavila sudačku analizu 2. kola SuperSport HNL-a, NK Varaždin ovim putem javno reagira na navedeni tekst i obrazloženje, kao i na činjenicu da prvi, ujedno i izjednačujući pogodak domaće momčadi, iako postignut iz nedopuštene situacije, uopće nije obrađen.

Isključenje igrača Varaždina s brojem 25

Isključenje igrača Varaždina s brojem 25, nakon starta na loptu, očito je i nedvojbeno promijenilo tijek utakmice. Komisija sudaca obrazložila je odluku na sljedeći način:

“Dok su dva suparnička igrača bili u borbi za loptu, domaći branič br. 6 je ispravnim klizećim startom odigrao loptu, dok je gostujući igrač br. 25 kod uklizavanja velikom brzinom, zakašnjelim startom, udario braniča s oba koljena u glavu, a pri čemu je vidljiv jasan pokret.”

Ovakvo obrazloženje kategorički odbacujemo. Snimka jasno pokazuje da je u klizeći start prvi ušao igrač Varaždina (#25), a tek potom igrač domaće momčadi (#6). Kontakt je uslijedio bez želje i namjere, pri čemu je naš igrač, shvativši da će protivnik prvi stići do lopte, povukao noge prema tijelu kako bi izbjegao ili barem umanjio kontakt.

Na snimci nije vidljivo udaranje u glavu, a jedini “jasan pokret” jest povlačenje nogu unatrag. Isto tako, jasno je i očigledno da igrač Varaždina u klizeći start ulazi potkoljenicama a ne otvorenim đonom isključivo kako bi došao do lopte. Jedino s čime se slažemo iz službenog obrazloženja jest tvrdnja da se sve odvijalo “velikom brzinom”.

Sudačka komisija: Oba penala za Hajduk su ispravno dosuđena, a Rijeka nije trebala dobiti crveni karton

Objavljena VAR komunikacija, koja je u najmanju ruku zabrinjavajuća, kronološki prikazuje sljedeće:

Na vremenskoj oznaci 0:40 analize prikazana je reakcija VAR sudaca na prekršaj koji se na snimci zapravo događa tek nekoliko sekundi kasnije. Ova očita vremenska nesinkronizacija, kao i kasnija slična situacija gdje je ton prekinut unutar iste analize, dovodi u pitanje vjerodostojnost cjelokupne montaže. Iz toga dolazimo do logičkog zaključka da analiza nije prikazana u svom izvornom, integralnom formatu.

Od početka VAR intervencije, VAR suci inzistiraju na tvrdnji da je domaći igrač “dobio koljenima u glavu”. Glavni sudac s terena dojavio je da se domaći igrač drži za prsa, a na snimci je vidljivo da se drži i za predio međunožja. Pojam “glava” nije spomenuo nitko osim VAR sudaca. Nakon pregleda, VAR suci mijenjaju opis u “dobio ga je u prsa”, potom dodaju i “u vilicu”, a sve nakon što su bili apsolutno sigurni i komunicirali “dobio koljenima u glavu”.

Glavni sudac u jednom trenutku izjavljuje: “Išao je na loptu i okej… neću te nagovarati”, na što VAR sudac odgovara: “Da, tako je”. Postavlja se pitanje – nagovarati na što i koga?

Nakon dodatnih kadrova, VAR suci zaključuju: “Nema namjere, shvaćam, ali je nekontrolirano potpuno tijelom”. Postavljamo razumno i logičko pitanje: ako se konstatira da nema namjere i riječ je o nekontroliranom padu, zašto se VAR uopće uključio? Pravilo je jasno – VAR reagira samo na očite i jasne pogreške. Smatramo da su te pogreške one koje se uočavaju odmah, a ne nakon dvije do tri minute detaljnog pregledavanja snimki i traženja kuteva.

Nakon dolaska glavnog suca na OFR te pregleda svih dostupnih kadrova, glavni sudac – očito nesiguran u ono što mu se sugerira iz VAR sobe – izjavljuje sljedeće: “Da prodamo odluku, pokušaj malo ovaj udarac sad koljenom u glavu naglasiti”. Nakon toga slijedi izjava: “Pa ću mu dati crveni karton jer…” koja biva prekinuta te misao ostaje nedovršena. Smatramo da ovdje nedostaje dio razgovora i ovim putem zahtijevamo integralni tonski zapis.

Nakon svega, glavni sudac i dalje ostaje pri stavu: “Ovo je bad luck”, “više sam za žuti”, “nije ga direktno povukao”, “povukao je noge natrag”. Međutim i nakon toga VAR sudac suptilno, ali jasno insinuirajući, izjavljuje: “Tri kamere su ti dovoljne da možeš odlučiti”. Uslijed takve sugestije, glavni sudac – koji je do tog trenutka u više navrata čvrsto stajao iza svoje početne procjene – mijenja svoju odluku i isključuje igrača Varaždina.

Pogodak domaćih za izjednačenje

Igrač domaće momčadi (#9) primiruje loptu lijevom rukom, stječe nedopuštenu prednost i potom postiže izjednačujući pogodak. Ni VAR soba ni Komisija sudaca nisu procijenili da ova situacija zahtijeva obradu, što smatramo nedosljednim i pogrešnim.

NK Varaždin ne može promijeniti ishod ove utakmice, ali može i hoće štititi svoje interese. Reagirat ćemo na svaku odluku koja nanosi očitu štetu našem klubu, bez obzira na to kada i gdje se ona dogodi. Sve što smo postigli u proteklih nekoliko godina izborili smo isključivo vlastitim radom, zalaganjem i poštenom igrom – i nećemo dopustiti nikome da to pravo osporava ili umanjuje.

“Da prodamo odluku, pokušaj malo ovaj udarac sad koljenom u glavu naglasiti” – riječi su izrečene u komunikaciji službenih osoba koje bi trebale biti jamac poštenja, nepristranosti i integriteta igre. Nogomet i liga koje volimo ne mogu se temeljiti na “prodajama odluka”, već isključivo na jasnim činjenicama, dosljednoj primjeni pravila i pravednom suđenju.