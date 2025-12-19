U Nizozemskoj oduševljeni Perišićem: ‘Imate Messija i Ronalda, ali uzmite njega za primjer!’

Hrvatski reprezentativac zabio je gol u pobjedi PSV-a protiv trećeligaša GVVV-a (3:0) u nizozemskom Kupu, potvrdivši svoju važnost za momčad, piše Voetbalprimeur. Bio mu je to 21. nastup ove sezone, uz učinak od tri gola i deset asistencija.

VIDEO / Nastavak odlične forme: Perišić zabio novi gol za PSV!

Perišić je oporavak odradio u Hrvatskoj s osobnim terapeutom, a čim se vratio u konkurenciju, dobio je priliku s klupe i odmah se upisao među strijelce. Boussaboun ga je u emisiji Voetbalpraat na ESPN-u istaknuo kao uzor mlađim igračima: “Uživam u takvim igračima.”