U Nizozemskoj oduševljeni Perišićem: ‘Imate Messija i Ronalda, ali uzmite njega za primjer!’

Nogomet 19. pro 202510:17 0 komentara
xGabrielxCalvinoxAlonsox via Guliver

Bivši marokanski nogometaš Ali Boussaboun (46) pohvalio je profesionalizam Ivana Perišića (36), koji se uspješno vratio nakon ozljede.

Hrvatski reprezentativac zabio je gol u pobjedi PSV-a protiv trećeligaša GVVV-a (3:0) u nizozemskom Kupu, potvrdivši svoju važnost za momčad, piše Voetbalprimeur. Bio mu je to 21. nastup ove sezone, uz učinak od tri gola i deset asistencija.

Perišić je oporavak odradio u Hrvatskoj s osobnim terapeutom, a čim se vratio u konkurenciju, dobio je priliku s klupe i odmah se upisao među strijelce. Boussaboun ga je u emisiji Voetbalpraat na ESPN-u istaknuo kao uzor mlađim igračima: “Uživam u takvim igračima.”

“Rekao bih mladim igračima da uzmu Perišića kao primjer. Mladi igrači, naravno, imaju Messija i Ronalda za primjer, ali ja bih rekao: uzmite njega. Pogledajte što on radi za to i kako živi te kako je u toj dobi još uvijek toliko važan za momčad”, rekao je Boussaboun, koji je 13 puta igrao za reprezentaciju Maroka kao krilni napadač, dok je gotovo cijelu klupsku karijeru proveo u Nizozemskoj.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet