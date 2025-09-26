U Hercegovini ogorčeni na Štimaca: ‘Biste li to i u Hajduku mogli raditi?’

Podijeli :

AP Photo/Aijaz Rahi via Guliver

Igor Štimac početkom kolovoza preuzeo je Zrinjski nakon odlaska Marija Ivankovića, najavivši disciplinu, razvoj mladih i nastavak trofejnog niza.

U prvih mjesec i pol ostvario je dobre rezultate; izborio europsku jesen i u prvenstvu je treći s 14 bodova.

Ipak, njegovo ponašanje izvan terena izazvalo je kritike u BiH medijima. Često je kasnio na konferencije, a uoči prvog mostarskog derbija s Veležom nije se ni pojavio. Umjesto njega medijima je govorio pomoćnik Marijo Tot.

“Poveći broj novinara okupio se u petak ujutro u prostorijama HŠK Zrinjski kako bi čuli što trener aktualnog prvaka Bosne i Hercegovine Igor Štimac misli o svom prvom mostarskom derbiju. Bilo bi nam zanimljivo čuti i njegova izlaganja o derbiju, a i tome što će se sučeliti s trenerom Veleža, svojim bivšim suigračem iz Hajduka Goranom Sablićem. No, Štimac se jednostavno – nije pojavio”, navodi Bljesak.info, dodajući da je u kratkom periodu triput kasnio na presicu, a jednom i više od pola sata.

“Može Štimac imati o novinarima i medijima mišljenje kakvo god želi, no i novinari su ljudi koji rade svoj posao, koji imaju obaveze, a ovakav odnos samo pokazuje nepoštovanje prema njima. Kao i nepoštovanje ljudi iz kluba koji rade u odnosima s javnosti i koji se trude naći termin za tiskovne konferencije”, navode s tog portala u tekstu pod naslovom “Gospodine Štimac, bi li i u Hajduku to smjeli raditi?”