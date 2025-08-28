U Fenerbahčeu održan hitan sastanak zbog Livakovića, evo što je Uprava tražila od Mourinha

Iako ga je Jose Mourinho mjesecima imao prekriženog i gurao prema transferu, hrvatski golman dobio je priliku braniti u uzvratu i oduševio obranama.

VIDEO / Pogledajte dramu u Lisabonu: Čudesna obrana Livakovića, dva poništena gola i prolaz Benfice Zasad ništa od Livakovića u Premier ligi? ‘Nije sklon prihvatiti ponudu engleskog kluba’

Turski mediji navode da je nakon utakmice klub hitno tražio Mourinhovu odluku, a Portugalac je dao zeleno svjetlo da Livaković ostane. Time su zaustavljeni svi pregovori o prodaji, a Fener mu je poručio da ga želi natrag kao prvog golmana.

Livaković je u klub stigao iz Dinama 2023. za 6.6 milijuna eura i odmah postao miljenik navijača, no status je izgubio nakon ozljede bedra početkom godine. Iako se oporavio, prednost je dobivao mlađi Irfan Can Egribayat.

Sada se vraća među vratnice, a ostaje pitanje hoće li prihvatiti ostanak jer je imao i ponude iz Premier lige, među njima i Nottingham Foresta.

