U dresu Šibenika bio je najbolji igrač HNL-a, a za SK priznaje: Mamić me više puta htio, a zvao me i Hajduk

AP Photo/Amel Emric

Ermin Zec, nekadašnji BiH reprezentativac iz Ćirinog doba, prije 15 godina najbolji igrač HNL-a dao je intervju za Sport Klub.

Na ovogodišnjem 54.izdanju kultne Kutije šibica u finalu veteranskog turnira sastale su se ekipe CB Sport&SC Flegar&Zloćo i prijatelji i bosanskohercegovački sastav Raja iz Sarajeva. Za sjajne BiH španere trebao je nastupiti i Ermin Zec, negdašnji nogometaš Šibenika, Rijeke i bivši BiH reprezentativac. Kažemo trebao ali umjesto da svojoj „raji“ pomogne doći do prve titule kutije 37 – godišnji Bugojanac bodrio je Zebu, Rajića, Kadića i kompaniju s klupe.

“Ma, nisam mogao nastupiti jer imam manje od 38 godina. Šteta, baš sam se radovao nastupu na Kutiji šibica, kultnom malonogometnom turniru” – pojasnio nam je Zec, s kojim smo porazgovarali na dan finala u Draženovom domu. Svakako smo ga željeli intervjuirati, više je razloga za to. Prije petnaestak godina Ermin Zec je žario i palio HNL travnjacima, 2009. u izboru kapetana klubova proglašen i najboljim igračem HNL-a ispred Moralesa, Vide, Badelja, Mandžukića, Ibričića…

Pričali smo o Šibeniku, neostvarenom transferu u Dinamu, pozivima Zdravka Mamića, Ćiri, BiH reprezentaciji, ali i o aktualnim temama poput borbe za prvaka u HNL-u, njegovom novom poslu u matičnoj NK Iskri iz Bugojna.

Zeko, dugo se nismo čuli, vidjeli, lijepo je vidjeti te opet u Hrvatskoj.

“I meni je zaista uvijek drago doći u Hrvatsku. Često sam u Šibeniku kojeg sam zavolio igrajući za HNK Šibenik, ali evo i sada u Zagrebu dok šetam Jelačić placom…”

Razlog dolaska u metropolu smo otkrili, a negdašnji centarfor kao što smo pojasnili u Draženovom domu bio je tek – navijač s klupe.

“Ekipa me zvala, igrali smo turnire u Bosni, i sada na Kutiji koja je stvarno top turnir, za koji se godinama čuje i izvan granica Hrvatske. Šteta što nisam mogao zaigrati zbog tog limita godina, u dobroj sam formi(tako i izgleda op.a.), složila se stvarno dobra ekipa od bivših veliko i malonogometaša…Ali, što je tu je, tu sam barem da pomognem s klupe.”

Zagrebačka škvadra je slavila i tom finalu, ali sa Erminom smo imali puno drugi tema. Jedna od njih je i veliki trag koji je ostavio u HNL-u, u dresu Šibenika.

“Za mene jedno prekrasno razdoblje, došao sam kao mlad igrač, prilično neafirmiran, s 19 godina. Brzo sam se snašao u novom okružju, ligi, novom gradu…Imao sam sreću da sam naišao na sjajne ljude u klubu, koji su me prihvatili. Kažem, napravio sam najbolji potez dolaskom u hrvatsku ligu – s biranim riječima govori o Šibeniku, gdje je u kratko vrijeme svojim igrama, ponašanjem, postao ljubimac Funcuta, osvojio srca navijača sa zapada.”

Da je to i točno potvrđuju i brojke, Zec je u 3 sezone u dresu Šibenika u 79 nastupa postigao 33 gola, uz 11 asistencija. S momčadi sa Šubićevca ostvario je najveće uspjehe kluba u povijesti HNL-a, 4.mjesto u ligi, finale Kupa, plasman u kvalifikacije Europa lige…Svojim golovima rušio je hrvatske velikane, a navijači Šibenika još pamte njegov majstorski potez koji je donio veliku pobjedu nad Hajdukom na Poljudu.

“Imali smo sjajnu momčad, miks iskustva i mladosti, odličnog trenera, podršku navijača…Neću zaboraviti te dane u dresu Šibenika, golove, pobjede, radost navijača, cijelog grada.”

To je bilo tada, a sada je HNK Šibenik u 4.rangu, s posve neizvjesnom i ne baš svjetlom budućnosti obzirom na sve nedaće koje su ga snašle.

“To mi je iznimno žao, jer grad Šibenik zaslužuje imati prvoligaša, stabilnog, koji će privlačiti igrače sa svih strana. To zaslužuju i navijači, to je klub s tradicijom, i mogu se samo nadati da će se naći neki model, i da će Šibenik opet brzo biti hrvatski prvoligaš.”

Zahvaljujući sjajnim igrama na Šubićevcu Zec je postao glavna meta kako hrvatskih velikana, tako i mnogih europskih klubova. Posebno je zanimljiva priča oko potencijalnog odlaska u Maksimir, kažu kako je ugovor već bio spreman na stolu.

“Istina je da me Dinamo želio dovesti, Zdravko Mamić me više puta nazivao, govorio kako će od mene napraviti igrača od 10-15 milijuna eura, da će me prodati u Lige Petice, konkretno u Englesku. Priznajem, godilo mi je to, jer Dinamo je stvarno ugledan klub, iz kojeg su se igrači prodavali u najbolje europske lige.”

I zašto nije došlo do realizacije transfera u Dinamo?

“Ne znam, Šibenik je tražio odštetu, moj menadžer je to radio. Ali nije samo Dinamo bio u igri no maksimirski klub bio jedan od ozbiljnijih koji su me htjeli. Znam da će te reći da kada Mamić nešto želi to i napravi, ali eto završio sam na kraju u Turskoj (u Genclerbirligiju).”

Bez obzira što mu je propao transfer u Dinamo Bugojanac je pun lijepih riječi za Zdravka Mamića.

“Iz mog iskustva, razgovora ali i činjenica mogu samo reći da je Zdravko Mamić napravio puno toga dobrog za Dinamo, za hrvatski nogomet…”

Umjesto Zeca na Maksimir je završio njegov zemo iz Šibenika Mehmed Alispahić.

“Ha, Meša je imao neke druge kanale, i drago mi je zbog njega.”

Šibenik je navodno za Zeca od Turaka dobio 1 milijun eura, Bugojanac je također bio zadovoljan svojim dijelom. Makar su mnogi Zeca vidjeli u nekom jačem, poznatijem klubu.

“Bilo je koliko znam još klubova u igri, teško mi je sada iz ove perspektive govoriti što bi bilo da je bilo. Turska liga je također jaka, klubovi koji imaju povijest, milijune navijača.”

Malo se zna da je i Hajduk na neki način vabio Zeca?

“Je, je i Hajduk se javio, i to kada je trener Splićana bio Ivica Kalinić, naš bivši trener iz Šibenika. Ali to je ostalo samo na nekim željama, ova priča s Dinamom je bila puno ozbiljnija.”

Ermin je u Gencleru ostao 4 godine, skupio preko 120 nastupa, zabio dvadesetak golova, i 2014. se odlučio na povratak u dobro poznate krajeve – na Jadran, ali u dresu Rijeke. No, BiH napadač se na Rujevici zadržao svega 1,5 mjesec, pisalo se o nezadovoljstvu, sukobu s tadašnjim trenerom Riječana Matjažom Kekom.

“Tako je ispalo, nikom ništa ne zamjeram – kratko je tada i sada o toj kratkoj i neuspješnoj RI epizodi zborio Zec.”

Vraćajući se na prestižnu titulu najboljeg igrača HNL-a u polusezoni 2009/10. u izboru svih kapetana momčadi Zec je želio posebno naglasiti.

“To je za mene najveća moguća nagrada, posebno kada te izaberu kolege, kapetani klubova HNL-a. A kada vidim tko je je sve ostao iza mene, onda je ta nagrada još vrjednija. Kao i činjenica da sam je dobio kao igrač Šibenika, a ne najvećih klubova iz lige.”

Igrači iz susjedne BiH su ostavili duboki trag u hrvatskoj ligi, i Zec ima poruku za mlade igrače iz svoje zemlje.

“HNL je najbolja moguća liga za mlade igrače iz BiH, ali i šire. Dobra, razvojna liga, sve bolja infrastruktura, financijski stabilni klubovi, kvalitetni igrači. Potom što je jako bitno sličan mentalitet, jezik…Svakome bi preporučio dolazak u HNL, ali i u 2.HNL jer je to odskočna daska za dalje. Eto, moj slučaj je najbolji primjer tome, a bilo ih je još puno.”

Tridesetsedmogodišnjak koji se od aktivnog igranja nogometa ostavio prije 3 godine u dresu Želje redovito prati zbivanja u hrvatskom nogometu.

“Prati se prati HNL, gledam dosta utakmica, stvarno je užitak pratiti tu ligu. Nema više Dinamove dominacije, Rijeka je prvak iako su mnogi vidjeli Dinama ili Hajduka na tronu. Ove sezone mi se čini da je Hajduk ozbiljniji, s novim trenerom, postavkama, energijom. Mogli bi Bijeli na kraju slaviti titulu koja im fali tako dugo. Ali, opet Dinamo je Dinamo, imaju odlične igrače, trenera, upravu…Neće se znati do kraja tko će biti prvak ali to i daje draž ligi.”

Je li mu neki igrač iz HNL-a posebno zapeo za oko?

“Toni Fruk iz Rijeke je po meni prvi igrač, ali tu su i Livaja, potom par igrača iz Dinama.”

Idemo malo na reprezentativne vode, prvo nas je zanimalo što Zec predviđa Hrvatskoj na SP?

“Vatreni imaju kontinuitet nastupa na najvećim natjecanjima, na zadnja dva kao što kažete imaju srebro i broncu, tu je još uvijek neosporni vođa Luka Modrić. Skupina je prolazna, a nakon toga Hrvatska može opet otići daleko.”

Njegova Bosna i Hercegovina imala je meč loptu u Beču, ali ljiljani će svoj nastup na Mundijalu tražiti u baražu preko Walesa, a potom ako prođu tu prepreku i Italije?

“Šteta što nismo izdržali protiv Austrije, malo nas je dijelilo. Ali, šanse još postaju, Wales će biti težak suparnik, znamo da su borbeni, čvrsti, tvrdi, teško ih je nadigrati. Ali, imamo svojih aduta. Po meni će nam Italija biti lakši rival u finalu ako tamo dođemo. Na Bilinom polju nikome nije lako, i uzdam se da ćemo proći sve te prepreke, i biti kao Hrvatska na SP sljedeće ljeto” – veli negdašnji centarfor koji je za BiH vrstu koju je tada vodio Miroslav Blažević skupio 10 nastupa, uz 1 gol.

Za kraj smo ostavili i Zecov angažman u matičnom klubu Iskri iz Bugojna. Klub u kojem su igrali veliki Vlatko Marković, potom Vatreni Dražen Ladić, Stjepan Tomas i mnogi drugi BiH igrači prije dvije sezone je zbog financijskih problema izbačen u najniži rang BiH nogometa, u B Kantonalnu SBK ligu, što je ustvari 5.razred! U međuvremenu je osnovan drugi, sestrinski klub na čijem je čelu Ermin, kopačke zamijenio foteljom predsjednika. Dočekalo ga je brdo obveza, izazova ali kako kaže s velikom časti obavlja tu novu dužnost.

“Pozvali su me ljudi iz Bugojna, mog grada, kluba u kojem sam počeo igrati. Okupila se kvalitetna skupina ljudi, krenuli smo od nule. Ono što je bilo najtužnije ostali smo bez djece, svi su otišli. Sada ih je u ovom novom klubu preko 200. S ulogom od 300.000 KM pokrenut je niz projekata;od uređenja terena s umjetnom travom, svlačionica, tribina…

Brzo smo stigli u 3.rang BiH nogometa, ali želimo ići dalje, prema Premijer ligi. Ja sam predsjednik oba kluba, naime stara NK Iskra se nije ugasila, ali kada se stvore uvjeti u planu je fuzija u jedan, stari, jedinstveni klub NK Iskra. To je klub s tradicijom od 1946., s bazom navijača, talentima koji zaslužuju puno više.”

Nekako nam sve pomalo nalikuje na jedan način s HNK Šibenikom, koji je Erminu prirastao srcu.

“Slažem se, ima nekih sličnosti. Čujem se s mojim prijateljima iz Šibenika;Bačelićem-Grgićem, Božićem, Alispahićem, Slavicom…Svima je teško što je situacija tako loša, neizvjesna. Stvarno se nadam da će se naći neki model, možda po našem primjeru iz Bugojna, bilo da grad Šibenik ili neki drugi vlasnik digne Šibenik iz pepela. Kao što će moja Iskra vjerujem” – kazao nam je na kraju Ermin.