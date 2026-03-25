U Dinamu se nije proslavio, a sada preuzima velikana iz susjedstva?

Iako su se spominjala razna imena, sarajevski klub još nije pronašao idealnog kandidata. Prema pisanju SportSport.ba, realna je mogućnost da na Grbavicu stigne bivši sportski direktor Dinama, Marko Marić.

Marić je tu funkciju u Maksimiru obnašao od ožujka 2024. do veljače 2025., a u tom je razdoblju Dinamo doživio niz trenerskih promjena i brojne transfer pogreške, među kojima su Bogdan Mihajličenko, Maxime Bernauer, Takuya Ogiwara, Wilfried Kanga i Juan Cordoba zbog čega je Marić više bio kritiziran nego hvaljen.

Nakon godinu dana bez angažmana, sada bi mogao karijeru nastaviti u Bosni i Hercegovini, gdje bi prema nagađanjima bio zadužen za stvaranje momčadi koja će Željezničaru pomoći u iskoraku pod vodstvom strateškog partnera Sanina Mirvića.