U Comu se stvara hrvatska kolonija? Reprezentativac se pridružuje Baturini i Smolčiću?

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Alessandro Garofalo via Guliver

Hrvatski napadač Franjo Ivanović nije se našao na popisu reprezentacije za predstojeće Svjetsko prvenstvo, no ovog bi ljeta ipak mogao biti u fokusu nogometnog tržišta. Nakon što mu Benfica nije pružila očekivanu priliku, spominje se mogući transfer u Galatasaray, ali sada se u utrku uključio i Como.

Kako javlja poznati talijanski insajder Gianluca Di Marzio, Como je kontaktirao Benficu i raspitao se o Ivanoviću. Klub iz Serie A traži pojačanja za nadolazeću sezonu, a iako je riječ tek o početnom interesu, navodi se da Ivanović ozbiljno razmatra mogućnost prelaska u Italiju.

Ako do transfera dođe, Ivanović bi u Comu bio treći Hrvat u svlačionici. Tamo već igraju Martin Baturina, koji oduševljava na Svjetskom prvenstvu, te Ivan Smolčić, koji je već ustaljen u momčadi. Upravo je Smolčićev dolazak u vezu s Ivanovićem još iz vremena njihova zajedničkog igranja u Rijeci.

Ivanović želi veću minutažu nego što je imao u Benfici. U Lisabonu je stigao za 25 milijuna eura, ali se nije uspio nametnuti kao standardni prvotimac. Pod vodstvom Joséa Mourinha uglavnom je ulazio s klupe, a sezonu je završio s 43 nastupa, devet pogodaka i tri asistencije, ali bez uloge koju je priželjkivao.

U Galatasarayu bi situacija bila neizvjesna jer je u vrhu napada Victor Osimhen, dok mu je zamjena iskusni Mauro Icardi. Eventualni odlazak Osimhena mogao bi otvoriti prostor za Ivanovića, ali konkurencija bi i dalje bila snažna.

Como se zato čini kao sredina u kojoj bi mogao dobiti najviše prostora za igru. Trener Cesc Fàbregas u kadru već ima opcije poput Álvara Morate te Anastasiosa Douvikasa, ali bi Ivanović ondje imao realnu priliku za veću minutažu.