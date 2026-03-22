Tužna vijest: Preminuo je otac Igora Tudora

xEllixBirchx via Guliver

Nakon teškog poraza Tottenhama od Nottingham Foresta (0:3), pažnju je izazvao izostanak Igora Tudora s konferencije za medije.

Prema pisanju engleskih medija bliskih klubu, Tudor je neposredno nakon utakmice primio vijest o obiteljskoj tragediji. Germanijak navodi da je hrvatskom stručnjaku preminuo otac Mario.

U takvim okolnostima klub je procijenio da nije primjereno da Tudor daje izjave, pa je umjesto njega medijima govorio pomoćnik Bruno Saltor.

Podsjetimo, Tudor se već nalazi pod pritiskom zbog loših rezultata, no ovog je puta nogomet bio u drugom planu.