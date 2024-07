VIDEO / Navijači Trabzona uzbuđeni, Oršić na pripremama trpa kao nekad

Podijeli :

AP Photo/Francisco Seco via Guliver Images

Povremeni hrvatski reprezentativac Mislav Oršić vrijedno se priprema za novu sezonu s Trabzonsporom.

Nakon prošle sezone koji je propustio gotovo cijelu zbog teške ozljede (vratio se tek u travnju i do kraja sezone odigrao šest utakmica), Mislav Oršić (31) odlučan je u novoj sezoni nadoknaditi sve što je propustio.

Na društvenim mrežama objavljen je video s priprema Trabzona na kojem se vidi kako Oršić zabija gol za golom svom vrataru u jednoj od vježbi završnice.

Sve će to, jasno, obradovati navijače Trabzonspora koji je proteklu sezonu završio na visokom trećem mjestu, ali s čak 35 bodova manje od prvaka Galatasaraya. U sezonu ga je uveo Nenad Bjelica, no on je dobio otkaz već u listopadu.

Potencijalno vraćanje Oršića u formu mogla bi biti dobra vijest i za hrvatsku reprezentaciju kojoj je igrač upravo njegovih kvaliteta nasušno bio potreban na Europskom prvenstvu u Njemačkoj.

Oršić je za Vatrene upisao 27 nastupa uz dva pogotka, od kojih je jedan zabio u utakmici za treće mjesto na Svjetskom prvenstvu 2022. protiv Maroka. To mu je do danas ostao posljednji nastup za izabranu vrstu.

U novoj sezoni Trabzon će sudjelovati i u Europi, točnije Europskoj ligi. Priključit će se već u drugom pretkolu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.