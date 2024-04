VIDEO: Livaković ‘koštao’ Fener pobjede, je li ovo bio penal?

Podijeli :

Nogometaši Fenerbahčea odigrali su neriješeno 2:2 u gostima kod Sivasspora u sklopu 33. kola turske Super lige.

Poveo je Fenerbahče u 47. minuti golom Freda. Izjednačio je Koita u 58. minuti. Poveo je Fenerbahče 2:1 ponovno u 80. minuti, precizan je bio Kahveci.

No, onda se dogodila sporna odluka na tom susretu. Do izjednačujućeg gola domaći su stigli iz kontroverznog kaznenog udarca u sudačkoj nadoknadi. Naime, napadač domaćih Manaj je pucao prema vratima, promašio, a nakon toga je došlo do kontakta njega i Livakovića. Nakon više od pet minuta pregledavanja snimke ocijenjeno je kako je Livaković napravio prekršaj za kazneni udarac.

Mijo Caktaš za Sivasspor je ušao u 73. minuti.

Fenerbahče je sad drugi na tablici sa 86 bodova, dok je Galatasaray vodeći s 90. Sivasspor je deseta momčad Turske s 45 bodova. Do kraja sezone ostalo je pet kola.

