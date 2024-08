Mourinho: Turska kultura je izvan moje kontrole, moram se prilagoditi

Podijeli :

Seskim photo via Guliver Image

Portugalski trener Jose Mourinho sabrao je dojmove nakon kiksa i remija s Geztepeom 2:2 (2:0) u drugom kolu turske Superlige.

“Strast, ljubav, entuzijazam u potpunosti se uklapaju u moju strast prema nogometu, u potpunosti. Zatim imamo druge stvari koje su potpuno izvan moje kontrole, a to su kulturne stvari. I izgleda da ću se ja tome morati prilagoditi, a ne te stvari meni. Ja sam taj koji je došao, odnosno stranac. Neću mijenjati bit stvari, ali moram se prilagoditi”, objasnio je 61-godišnji trofejni stručnjak.

“Moram se prilagoditi. Turski nogomet se neće prilagoditi meni, ali ja mu se moram prilagoditi. Moji igrači moraju raditi ono što druge momčadi rade nama. Trebat će im malo vremena da uđu na teren, da zaustave igru, da simuliraju ozljede, da rade ono što svaka momčad radi. Jer ako to napravimo, zadnju fazu utakmica, čak i ako sudac produži utakmicu šest minuta, ugasit ćemo igru ​​kao i svi ostali.

Prema tome, previše smo naivni, previše poetično gledamo na ligu, koja nije poetska. Mislim da moraju razmisliti o tome. U poluvremenu, kad vodimo, uvijek im govorim: budite ambiciozni i ugasite igru. Danas to ponavljam. Nisam mađioničar, samo sam iskusan. U nekim zemljama to nazivaju antinogometom. U nekim drugim zemljama to znači da ste pametni. Mislim da i oni moraju biti pametni”, podvukao je Mourinho.

Utakmice turskog prvenstva pratite uživo na Sport Klubu.