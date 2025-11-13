Turci otkrivaju: Mourinho je Feneru ostavio i dug od 750 tisuća eura za hotel!

Podijeli :

AP Photo/Khalil Hamra via Guliver

Turski mediji otkrili su još neke detalje boravka kontroverznog stručnjaka u Fenerbahčeu.

Vrijeme Josea Mourinha u Turskoj i dalje je tema naslovnica u toj zemlji. Prema izvješćima nekoliko lokalnih medija, Fenerbahče je potrošio oko 36,5 milijuna turskih lira, približno 750 tisuća eura, kako bi pokrio luksuzni boravak portugalskog trenera u hotelu Four Seasons u Istanbulu, gdje je živio više od godinu dana.

Stručnjak koji je sjeo na klupu Fenerbahčea 2024. godine s ciljem da klub vrati u vrh europskog nogometa, boravio je u najekskluzivnijem apartmanu hotela, s pogledom na Bospor i svim mogućim pogodnostima.

POVEZANO Oštra kritika upućena Livakoviću: ‘Da je umjesto njega bio Ederson, Fenerbahče bi imao dva naslova’

Iznos koji je sada otkrila turska tiskovina izazvao je buru unutar kluba, osobito nakon Mourinhova naglog odlaska u kolovozu 2025. godine, kada je Fenerbahče raskinuo ugovor s njim nakon ispadanja od Benfice u kvalifikacijama za Ligu prvaka.

Tijekom 15 mjeseci provedenih u Istanbulu, Mourinho je bio u središtu pozornosti zbog sukoba s upravom, oštrih izjava, a sada i zbog cijene svoga boravka.

Račun za hotel dodatno se nadovezuje na odštetu od 12 do 15 milijuna eura koju mu je turski klub navodno isplatio nakon otkaza.

Kao i obično, portugalski strateg nije komentirao slučaj, iako mnogi u Turskoj ovu informaciju vide kao dokaz golemih troškova njegove ere u Fenerbahčeu. Ukupno, njegov boravak klub je stajao gotovo koliko i godišnja plaća jednog od njegovih najplaćenijih nogometaša.

Samo nekoliko tjedana nakon odlaska iz Turske, Benfica je službeno objavila da je Mourinho imenovan trenerom do 2027. godine, što je označilo njegov dugo očekivani povratak u portugalski nogomet. Ipak, rezultati zasad ne ispunjavaju očekivanja.

Lisabonski klub ostvario je četiri pobjede u prvenstvu, ali u Ligi prvaka još uvijek nema pobjedu, upisali su tri uzastopna poraza i jedan remi.

Benfica se u prvenstvu trenutačno nalazi na trećem mjestu s 25 bodova, sa šest manje od vodećeg Porta, što znači da učinak Mourinhova dolaska zasad nije donio željeni preokret.

Mourinhova karijera, čini se, ponovno slijedi isti obrazac: rani uspjesi, rastuće tenzije s upravom i život u raskoši. U Manchesteru je proveo 895 noći u hotelu Lowry, što je klub stajalo više od 600 tisuća eura.