Tudorov Juventus u 96. minuti ostao bez pobjede u direktnom okršaju za Ligu prvaka

Podijeli :

Antonello Sammarco via Guliver

Nogometaši Lazija i Juventusa u izravnom su dvoboju za plasman u Ligu prvaka u susretu 36. kola talijanskog prvenstva igrali 1-1 (0-0).

Gostujuća momčad koju vodi Igor Tudor iako znatno oslabljena stigla je do prednosti kada je Kolo Muani (51) glavom u mrežu proslijedio ubačaj McKennieja. To je vodstvo Juventus, iako je od 60. minute bio s igračem manje zbog isključenja Kalulua, držao sve do šeste minute sudačke nadoknade kada je Vecino (90+6) bio najspretniji u gužvi te poravnao na 1-1.

Juventus i Lazio tako su ostali bodovno poravnati, na četvrtom i petom mjestu s po 64 boda, četiri manje od treće Atalante, jednim više od šeste Rome uoči međusobnog ogleda tih sastava u nedjelju. U borbi za treće i četvrto mjesto, posljednja dva koja vode u Ligu prvaka sljedeće sezone, su još Bologna sa 62, Milan sa 60 te Fiorentina s 59 bodova i utakmicom manje.

Na vrhu je Napoli sa 77 bodova, tri manje ima drugi Inter.