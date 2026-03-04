Tudora pitali o krizi: ‘Pravi pritisak je u stvarnom životu. Ljudi se bore da zarade za obitelj’

Podijeli :

Paul Terry Sportimage via Guliver

Trener Tottenhama Igor Tudor pokušao je smanjiti pritisak oko borbe za ostanak u ligi uoči važne utakmice s Crystal Palaceom, poručivši da je pravi pritisak onaj s kojim se ljudi suočavaju u svakodnevnom životu. Spursi su trenutačno samo četiri boda iznad zone ispadanja, a Tudor od igrača traži odgovornost i reakciju.

Hrvatski trener preuzeo je momčad nakon otkaza Thomasu Franku, no u prve dvije utakmice upisao je poraze protiv Arsenala i Fulhama.

“Svi razumiju situaciju. Ako ne razumijete, onda nešto nije u redu s vama. Moj posao je da skinem pritisak s njih, ali njihov je da prihvate da on postoji”, rekao je Tudor.

“Pritisak je posvuda, ali morate voljeti ovaj posao. Pravi pritisak je vani, u stvarnom životu. Ljudi se bore da zarade za svoje obitelji ili rade kao liječnici koji operiraju i odlučuju o životu i smrti. E to je pravi pritisak. Morate biti spremni to prihvatiti i ustati. Preuzeti odgovornost. Imati hrabrosti suočiti se s time. To je najbolji, jedini način”, poručio je Tudor.

Dodao je da vjeruje kako momčad ima kvalitetu za preokret.

“Nadam se, a zapravo sam siguran jer sam to vidio na treningu, da imamo igrače koji će se trgnuti, preuzeti odgovornost i pobrinuti se da, prije svega, počnemo pružati dobre partije, a nakon toga i osvajati bodove.”

Tudor je nakon poraza od Fulhama javno kritizirao momčad, što je izazvalo primjedbe da bi trebao podizati samopouzdanje igrača. On pak smatra da je važnije promijeniti mentalitet.

“Razlog je da se poraz ne prihvaća kao nešto normalno”, objasnio je.

“Sve je u mentalitetu. Kad igrate s prijateljima, možete imati stav ‘OK, idemo igrati tenis pa ako izgubimo, nema veze’. Ili možete biti drugačiji. U ovom trenutku, moramo to prepoznati i vjerovati da imamo kvalitetu da to ostvarimo.”

“Nakon utakmica morate biti ljuti i razočarani. Ne smijete biti tip koji dođe, nasmiješi se i kaže da je sve savršeno, kao da se ništa nije dogodilo.”

Tudor je priznao i da u završnici sezone više nije presudan stil igre, nego rezultati.

“Sve se vrti oko tri boda. Rekao sam to i prije prošle utakmice. U ovakvom trenutku bitna su samo tri boda. Kad sezona počne, birate igrače i stil igre, imate dva mjeseca za rad u potpuno drugačijim okolnostima. Tada možete razmišljati o tome koliko dobri možete biti. U zadnjih 10 kola, to je potpuno drugačije stanje svijesti.”