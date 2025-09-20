Tudor žestoko opleo po sucima: ‘Sramotno! To mogu dosuditi samo ljudi koji nikad nisu igrali nogomet’

Podijeli :

Matteo Gribaudi via Guliver

Hrvatski strateg bio je bijesan na suce nakon kiksa protiv Hellas Verone.

U četvrtom kolu talijanske Serie A nogometaši Verone i Juventusa su remizirali 1-1 čime je stao startni prvenstveni pobjednički niz torinskog sastava kojeg vodi hrvatski trener Igor Tudor.

Time Tudor nije uspio izjednačiti doseg Giovannija Trapattonija iz 1976. i Massimiliana Allegrija iz 2014. godine kada su ti stratezi s Juventusom sezone otvarali s četiri pobjede u nizu. Tudor je ostvario tri pa ovaj subotnji remi.

Juventus je poveo u 19. minuti nakon solo akcije Conceicaa i preciznog udarca s vrha šesnaesterca. Juventus do odmora ipak nije sačuvao minimalnu prednost, već je Verona u 44. izjednačila nakon što je Orban realizirao udarac s bijele točke.

Tudor nije bio zadovoljan pojedinim sudačkim odlukama što je otkrio u razgovoru za DAZN nakon utakmice:

“Penal koji je dosuđen je sramotan, kako možeš… ako netko ne vidi loptu, što je trebao napraviti? Ovakvi penali ne postoje. Samo ljudi koji nikada nisu igrali nogomet mogu to dosuditi. To je sramotno pravilo”, tvrdi hrvatski strateg.

Splićanin također smatra kako je Orban trebao biti isključen nakon što je udario Gattija laktom u lice:

“Bio sam odmah tamo, vidio sam to sam. Ako za to ne daš crveni, ne znam za što daješ. Nije ga ni gledao… ako to nije crveni, iskreno, to je sramota.”

“Sramota. S VAR-om, danas, ove dvije odluke… ne želim tražiti izgovore, ali utakmice se ovako odlučuju”, zaključio je Tudor te naveo još neke razloge ovog kiksa:

“Puno smo uložili u ove tri utakmice, protiv Intera i Dortmunda, pa nam je danas falilo energije. Dečki su dali sve, htjeli su gurati, ali u nekim situacijama smo mogli biti bolji. Nisam ljut, imamo snage i slabosti, ne možeš svaku utakmicu pobijediti. Analizirat ćemo sve kako treba.”